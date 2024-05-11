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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 825 оценок

Steam начал принудительно возвращать деньги за предзаказ Ghost of Tsushima в странах без PSN

butcher69
Новости

Пользователи цифровой площадки Valve в более чем 180 странах, где невозможно создать учетную запись PlayStation Network (PSN), столкнулись с новой проблемой. Steam начал принудительно возвращать деньги за предзаказ Ghost of Tsushima: Director's Cut.

Многие игроки уже получили уведомления от Valve:

"Вы получаете возврат средств за предзаказ Ghost of Tsushima. Требования издателя игры предусматривают создание дополнительной учетной записи для доступа к определенным частям игры. К сожалению, создание такой учетной записи в вашей стране невозможно."

На данный момент ни Sony, ни Sucker Punch Productions не сделали официальных заявлений по этому поводу.

Ghost of Tsushima: Director's Cut – это расширенная версия игры Ghost of Tsushima, включающая в себя основную игру, сюжетное дополнение "Остров Ики" и кооперативный режим Legends. Для которого как раз и требуется аккаунт в PlayStation Network.

Релиз PC-версии Ghost of Tsushima: Director's Cut состоится 16 мая 2024 года.

27
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
askazanov

Давай Сонька закапывай себя ещё сильнее!!! ))))))

45
Sider999

Хах. До очередного релиза в стиле Stellar blade им простят все грехи)

-7
Николай Ололай
Спойлер
3
simiola

ПСН доступен во всех крупнейших рынках мира, поэтому продажи у нее будут отличные

0
Warp spider

А я думал хуже "Электронных Артов" и "Убейсофт" не бывает. Оказывается бывает

16
Superfic1es
13
Porsche911GT3RS

Ну если в руководстве сони сидят ипонские собаки, которые рассчитывают заработать с фондов США в сотрудничестве с Sweet Baby. Вон Майки зря чтоли влили 3 лярда $ в экономику и IT Ипонии? Решения давно принимаются вопреки всем геймерам. Не удивлюсь, если через год-два их заставят на уровне правительства прикрыть обнажёнку даже в аниме, и останутся только одни корейцы.

-3
UnrealisticGeoffrey Porsche911GT3RS

В сони японец разве что полы моет, там уже давно сидят успешные калифорнийские менеджеры, которые впаривают разрабам свои интересные(нет) идеи.

0
Челодой моловек 94

Там по моему бардак, дело не только в нем, в кампании крч надо вообще реформу сделать

0
Wing42

Вернули мои тенге обратно. Ну не хотят - ну и не надо, скачаю с более демократичных ресурсов.

7
Alex Row

Я хз- может, в высших кругах есть секретная номинация "дебилы года"- и компании стараются изо всех сил ее заполучить.

6
Raphtallia

И судя по всему там еще и денежный приз не хилый, раз так стараются сильно.

0
ugf16349

ОРУУУ! Sony тоже в почётном месте с nindento и microsoft.

5
Олег Дудин

Зачем PSN-аккаунт в одиночной игре?

5
hpi

Ну как вариант системы защиты вместо денуво.

-10
Пользователь ВКонтакте

Чтобы за тобой следить и продалбывать твои данные // Александр Ковалёв

-4
Sciurus989

Прочитайте еще раз предпоследнее предложение в посте и может станет понятно.

0
Пользователь ВКонтакте

Там есть сетевой режим легенды, я его в соло могу только проходить без подписки // Sanya Kcity

0
Oscilograf

Ну на торренте то оно и так бесплатно будет, так что сони со своей псн могут подержать моего хомячка за щечкой

4
Victor Dukoff

Япошки что, хотят подвинуть EA, Take-Two и ссаный Убейсофт с победного пьедестала эпичнейших долпойобов?

3
Halkbigus

Очередное подтверждение тому, что верить нельзя никому, а предзаказы - это зло.

3
xz Dante
3
dreamevil2067

Странные какие то суицидальные наклонности у сони

2
simiola

ПСН доступен во всех крупнейших рынках мира, поэтому продажи у нее будут отличные

0
6363

Сони любит себе в ногу стрелять. Ну не хотят, чтобы покупали, тогда: "Поднять флаг!"

2
hpi

Маразматики пошли по стопам EA и тд со своими левыми лончерами и регистрацией аккаунтов.

1
Egik81

Игра пока так и не поступила в продажу. А Стим на предзаказе неплохо так поднял деньжат. Теперь можно и возратить тем более когда сам издатель дает возможность. Как говорится попользоватся деньгами и получив с этого процент можно и возратить исходную сумму. Все довольны кроме игроков чьими деаньгами как издатель так и плошадка по аренде игр просто попользовалась. Еще одно подтверждение что предзаказ зло.

1
Sider999

Только мало кто это понимает

-1
OculusMortem

Каким образом стим на предзаказах поднял деньжат, если потом он эти деньги отдает, лол?

1
Aligambro

Дешевая хитрость подсадить пкашников на псн, а потом постепенно заставить платить подписку за мультиплеер. Надо было хотя бы автоматическую регистрацию через итеграцию стим аккаунта делать. Японские бизнесмены не умеют заманивать, а хотят сразу бабки, а американцы слишком много нафармили вот Филя и сжигает деньги Майкрософт на свои безумные авантюры что то же плохо

1
simiola

у них игры одиночные ,никто не будет платить за мультиплеер

0
saa0891

Явно к успеху идут.

1
BAZKIN

Ой дурныыые

1
Peace Dead

Не ну просто ишак этих дураков нюхал. Корпорация не хочет денег, бухгалтер во главе компании против денег. Я думал, что видел много дебилов в руководстве компаний , а оказывается копилочка пополнилась. Технологии всё умеют, люди всё тупеют...

1
Озверин

посмотрим, что коммьюнити сможет сделать.

0
electr01

ПОХ

не забрали)

0
Rimasted

Так если был куплен ключ на сторонней площадке, то как по вашему должен произойти возврат средств, когда в правилах написано, что деньги Steam за такое не возвращает?

0
Azok OsKveRniTEJI

Значит скоро, жди.

0
electr01 Rimasted

не покупаю игры на сторонних площадках)

0
electr01 Azok OsKveRniTEJI

мб мб

0
Azok OsKveRniTEJI
Sucker Punch Productions

Надо теперь назваться Sucker Dick Productions

0
Rimasted

Хе, забавно. Sony умеет на ровном месте облажаться. Интересно, и стоит ли всё это ради дополнительных учёток в PSN?

0
simiola

Я ни одну другую индустрию не знаю где так бы сильно обсирались продавцы-корпораты! Игры - вроде технологичное, современное направление, но почему их руководители принимают такие абсурдные решения!?? Зачем вы сами стреляет из дробовика себе в ногу, а потом плачете за низкие продажи?? Что мл*ть с вами не так!!??

0
simiola

ПСН доступен во всех крупнейших рынках мира, поэтому продажи у нее будут отличные! Но сони, какие же вы мpазоты!!

0
MunchkiN 616

продавали бы без кооператива как чисто игру для оного игрока
а там может быть когда нибудь и псн заведут

0
daftCAT7

Думаю и сюда видео подходит

0
Пользователь ВКонтакте

а потом окажется что это стим делает возвраты от греха ) // Дмитрий Иванов

-1
Sider999

Бизнес есть бизнес

-2
dreamevil2067

Ну и где же тут бизнес?

По моему это какой то дебилизм и призрение к другим странам

2
Sider999 dreamevil2067

Самый прямой, простой и честный.

-2
Пользователь ВКонтакте

Давайте, напишите им негативный отзыв, ага // Александр Ковалёв

-2
Glukinc

А вы знаете что самое печальное, это то что наплыв игроков в PSN даст денег больше чем хорошие продажи. К капитализм...

-5
Пользователь ВКонтакте

Откуда наплыв в псн, если в этих странах НЕТ псн? // Александр Ковалёв

0
Raphtallia

Откуда наплыв? На западе и так все на консолях играют. Наплыв мог произойти с восточной европпы и стран СНГ, но так как они не позаботились о наличии там ПСНа, то и наплыва особого не будет.

0