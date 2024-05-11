Steam начал принудительно возвращать деньги за предзаказ Ghost of Tsushima в странах без PSN

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
Давай Сонька закапывай себя ещё сильнее!!! ))))))
Хах. До очередного релиза в стиле Stellar blade им простят все грехи)
ПСН доступен во всех крупнейших рынках мира, поэтому продажи у нее будут отличные
А я думал хуже "Электронных Артов" и "Убейсофт" не бывает. Оказывается бывает
Ну если в руководстве сони сидят ипонские собаки, которые рассчитывают заработать с фондов США в сотрудничестве с Sweet Baby. Вон Майки зря чтоли влили 3 лярда $ в экономику и IT Ипонии? Решения давно принимаются вопреки всем геймерам. Не удивлюсь, если через год-два их заставят на уровне правительства прикрыть обнажёнку даже в аниме, и останутся только одни корейцы.
В сони японец разве что полы моет, там уже давно сидят успешные калифорнийские менеджеры, которые впаривают разрабам свои интересные(нет) идеи.
Там по моему бардак, дело не только в нем, в кампании крч надо вообще реформу сделать
Вернули мои тенге обратно. Ну не хотят - ну и не надо, скачаю с более демократичных ресурсов.
Я хз- может, в высших кругах есть секретная номинация "дебилы года"- и компании стараются изо всех сил ее заполучить.
И судя по всему там еще и денежный приз не хилый, раз так стараются сильно.
ОРУУУ! Sony тоже в почётном месте с nindento и microsoft.
Зачем PSN-аккаунт в одиночной игре?
Ну как вариант системы защиты вместо денуво.
Чтобы за тобой следить и продалбывать твои данные // Александр Ковалёв
Прочитайте еще раз предпоследнее предложение в посте и может станет понятно.
Там есть сетевой режим легенды, я его в соло могу только проходить без подписки // Sanya Kcity
Ну на торренте то оно и так бесплатно будет, так что сони со своей псн могут подержать моего хомячка за щечкой
Япошки что, хотят подвинуть EA, Take-Two и ссаный Убейсофт с победного пьедестала эпичнейших долпойобов?
Очередное подтверждение тому, что верить нельзя никому, а предзаказы - это зло.
Странные какие то суицидальные наклонности у сони
ПСН доступен во всех крупнейших рынках мира, поэтому продажи у нее будут отличные
Сони любит себе в ногу стрелять. Ну не хотят, чтобы покупали, тогда: "Поднять флаг!"
Маразматики пошли по стопам EA и тд со своими левыми лончерами и регистрацией аккаунтов.
Игра пока так и не поступила в продажу. А Стим на предзаказе неплохо так поднял деньжат. Теперь можно и возратить тем более когда сам издатель дает возможность. Как говорится попользоватся деньгами и получив с этого процент можно и возратить исходную сумму. Все довольны кроме игроков чьими деаньгами как издатель так и плошадка по аренде игр просто попользовалась. Еще одно подтверждение что предзаказ зло.
Только мало кто это понимает
Каким образом стим на предзаказах поднял деньжат, если потом он эти деньги отдает, лол?
Дешевая хитрость подсадить пкашников на псн, а потом постепенно заставить платить подписку за мультиплеер. Надо было хотя бы автоматическую регистрацию через итеграцию стим аккаунта делать. Японские бизнесмены не умеют заманивать, а хотят сразу бабки, а американцы слишком много нафармили вот Филя и сжигает деньги Майкрософт на свои безумные авантюры что то же плохо
у них игры одиночные ,никто не будет платить за мультиплеер
Явно к успеху идут.
Ой дурныыые
Не ну просто ишак этих дураков нюхал. Корпорация не хочет денег, бухгалтер во главе компании против денег. Я думал, что видел много дебилов в руководстве компаний , а оказывается копилочка пополнилась. Технологии всё умеют, люди всё тупеют...
посмотрим, что коммьюнити сможет сделать.
ПОХ
не забрали)
Так если был куплен ключ на сторонней площадке, то как по вашему должен произойти возврат средств, когда в правилах написано, что деньги Steam за такое не возвращает?
Значит скоро, жди.
не покупаю игры на сторонних площадках)
мб мб
Надо теперь назваться Sucker Dick Productions
Хе, забавно. Sony умеет на ровном месте облажаться. Интересно, и стоит ли всё это ради дополнительных учёток в PSN?
Я ни одну другую индустрию не знаю где так бы сильно обсирались продавцы-корпораты! Игры - вроде технологичное, современное направление, но почему их руководители принимают такие абсурдные решения!?? Зачем вы сами стреляет из дробовика себе в ногу, а потом плачете за низкие продажи?? Что мл*ть с вами не так!!??
ПСН доступен во всех крупнейших рынках мира, поэтому продажи у нее будут отличные! Но сони, какие же вы мpазоты!!
продавали бы без кооператива как чисто игру для оного игрока
а там может быть когда нибудь и псн заведут
Думаю и сюда видео подходит
а потом окажется что это стим делает возвраты от греха ) // Дмитрий Иванов
Бизнес есть бизнес
Ну и где же тут бизнес?
По моему это какой то дебилизм и призрение к другим странам
Самый прямой, простой и честный.
Давайте, напишите им негативный отзыв, ага // Александр Ковалёв
А вы знаете что самое печальное, это то что наплыв игроков в PSN даст денег больше чем хорошие продажи. К капитализм...
Откуда наплыв в псн, если в этих странах НЕТ псн? // Александр Ковалёв
Откуда наплыв? На западе и так все на консолях играют. Наплыв мог произойти с восточной европпы и стран СНГ, но так как они не позаботились о наличии там ПСНа, то и наплыва особого не будет.