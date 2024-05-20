Sucker Punch поблагодарила компанию Nixxes Software за помощь в выпуске Ghost of Tsushima на ПК

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
Ну можете и от меня принять благодарность, да и от многих игроков в мире.
Игра действительно стоящая трудов, которые были на неё потрачены.
Так держать.
Я тоже хочу поблагодарить всех причастных к портированию Ghost of Tsushima на ПК. Порт получился действительно достойным, так сказать принцип японского, или американского качества соблюден. Надо понимать скоро ждать ремастер серии Infamous на ПК?
Тут увы нет. Не стоит. // Александр Смирнов
ХЗ , когда то многие были уверенны что эксклюзивы Сони никогда не выйдут на ПК , а в итоге почти все топ экзы уже на пк , осталось Паук2 , ГоД:Рагнарек , ТЛОУ2, ГранТуризмо7 и ДемонСоулсРемейк, а дальше что ? Либо пауза на несколько лет , пока Сони не пополнит свою библитеку новыми играми , либо придет время вспомнить хиты с PS3 , сделают ленивые ремастеры и вперед , тем более у Соней две студий будут простаивать , которые специально были куплены под порты на ПК.
Infamous из эпохи PS 3, там была совершенно другая архитектура консоли, из-за чего хрен адекватно портируешь. Только если намутят ремастер на актуальное поколение, то ещё будет шанс
Они бы и не вышли, сони была против такой политики, но пандемия повернула всё иначе, деньги решают всё. // Ник Ник
Хорошая работа, образцовый релиз. Оптимизация великолепная и у меня всего два заметных бага было за 10 часов игры!
Первый - кнопка дуэли не нажималась, а второй - второстепенный квест не выполнялся до перезахода в игру.
Не всегда работала в противостоянии правая кнопка?Как-то пофиксили?А то я просто сейв делаю перед дуэлью гружусь из-за этого. // Глеб Орлов
Надеюсь следующую часть сделают сразу с учетом пк, а не порт, некоторые элементы управления странные, ну это наверное из за порта ведь игра делалась под геймпад
Сони заявляли что будут выпускать свои игры в том числе и на ПК, но не сразу с консольным релизом. Возможно нужно будет ждать, но уже меньше чем сейчас. // Александр Смирнов
Я сразу переназначил несколько функций на свободные кнопки. Некоторые разрабы похоже не понимают, как трудно в пылу борьбы нажимать двойные кнопки на клаве, это же не геймпад где кнопок мало и приходится так делать.
Тоже перебиндил вызов коня и шаг если не ошибаюсь
Неужели вам правда удобнее играть в такие игры на клаве, ну просто странно.
В очень многие игры от третьего лица удобнее играть на клавомыши. Точнее, в почти все, разве что старые Ассасины можно сходу вспомнить, где на паде поудобнее
хороший порт, нет притензий вообще // Mikhail Tsyganov
Спасибо ребятам за отличную торрент версию