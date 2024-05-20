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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.6 1 279 оценок

Sucker Punch поблагодарила компанию Nixxes Software за помощь в выпуске Ghost of Tsushima на ПК

butcher69
Новости

Студия Sucker Punch Productions выразила благодарность команде Nixxes Software за помощь в портировании игры Ghost of Tsushima на ПК. Релиз игры на этой платформе состоялся 16 мая 2024 года

В своем официальном блоге Sucker Punch написала: "Огромное СПАСИБО Nixxes Software за их выдающуюся работу над ПК-версией Ghost of Tsushima! Ваш технический опыт был бесценен для того, чтобы сделать наш первый в истории релиз на ПК реальностью. Лучшего партнера мы и не могли себе представить.."

Nixxes Software, нидерландская студия, специализирующаяся на портировании игр. 1 июля 2021 года компания была приобретена корпорацией Sony и стала частью PlayStation Studios.

Благодаря совместной работе Sucker Punch Productions и Nixxes Software, Ghost of Tsushima стала лучшей игрой в Steam от собственных студий Sony.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Trofikus

Ну можете и от меня принять благодарность, да и от многих игроков в мире.
Игра действительно стоящая трудов, которые были на неё потрачены.
Так держать.

14
1barac9U7ada7

Я тоже хочу поблагодарить всех причастных к портированию Ghost of Tsushima на ПК. Порт получился действительно достойным, так сказать принцип японского, или американского качества соблюден. Надо понимать скоро ждать ремастер серии Infamous на ПК?

5
Пользователь ВКонтакте

Тут увы нет. Не стоит. // Александр Смирнов

-4
Dem OS Пользователь ВКонтакте

ХЗ , когда то многие были уверенны что эксклюзивы Сони никогда не выйдут на ПК , а в итоге почти все топ экзы уже на пк , осталось Паук2 , ГоД:Рагнарек , ТЛОУ2, ГранТуризмо7 и ДемонСоулсРемейк, а дальше что ? Либо пауза на несколько лет , пока Сони не пополнит свою библитеку новыми играми , либо придет время вспомнить хиты с PS3 , сделают ленивые ремастеры и вперед , тем более у Соней две студий будут простаивать , которые специально были куплены под порты на ПК.

0
Stas776

Infamous из эпохи PS 3, там была совершенно другая архитектура консоли, из-за чего хрен адекватно портируешь. Только если намутят ремастер на актуальное поколение, то ещё будет шанс

0
Пользователь ВКонтакте Dem OS

Они бы и не вышли, сони была против такой политики, но пандемия повернула всё иначе, деньги решают всё. // Ник Ник

0
Rus Gayn

Хорошая работа, образцовый релиз. Оптимизация великолепная и у меня всего два заметных бага было за 10 часов игры!

Первый - кнопка дуэли не нажималась, а второй - второстепенный квест не выполнялся до перезахода в игру.

1
Пользователь ВКонтакте

Не всегда работала в противостоянии правая кнопка?Как-то пофиксили?А то я просто сейв делаю перед дуэлью гружусь из-за этого. // Глеб Орлов

0
Челодой моловек 94

Надеюсь следующую часть сделают сразу с учетом пк, а не порт, некоторые элементы управления странные, ну это наверное из за порта ведь игра делалась под геймпад

0
Пользователь ВКонтакте

Сони заявляли что будут выпускать свои игры в том числе и на ПК, но не сразу с консольным релизом. Возможно нужно будет ждать, но уже меньше чем сейчас. // Александр Смирнов

0
Rus Gayn

Я сразу переназначил несколько функций на свободные кнопки. Некоторые разрабы похоже не понимают, как трудно в пылу борьбы нажимать двойные кнопки на клаве, это же не геймпад где кнопок мало и приходится так делать.

0
Челодой моловек 94 Rus Gayn

Тоже перебиндил вызов коня и шаг если не ошибаюсь

0
MadDarkGuard Rus Gayn

Неужели вам правда удобнее играть в такие игры на клаве, ну просто странно.

0
Stas776 MadDarkGuard

В очень многие игры от третьего лица удобнее играть на клавомыши. Точнее, в почти все, разве что старые Ассасины можно сходу вспомнить, где на паде поудобнее

0
Пользователь ВКонтакте

хороший порт, нет притензий вообще // Mikhail Tsyganov

0
shit again

Спасибо ребятам за отличную торрент версию

0