Sucker Punch приготовила подарок для фанатов по случаю 5-летия Ghost of Tsushima

Всеми любимой Ghost of Tsushima стукнуло пять лет, и в честь этого памятного события компания-разработчик Sucker Punch Productions подготовила для своих фанатов небольшой подарок.

В социальных сетях студия объявила о выпуске трио специальных аватаров для PSN, которые будут бесплатно доступны всем пользователям. Их можно получить, используя следующие коды выкупа. Зайдите в PS Store и введите код, соответствующий вашему региону:

Северная/Южная Америка: JMCP-KMTE-3HG2, Европа/Австралия: 9M9T-ND7G-7H2A, Япония: JF28-69XM-EA95, Корея: X3BP-MKG5-AQ6R, Азия: HBE4-B797-AKME

Как долго они будут доступны для получения, пока неизвестно, так что желательно воспользоваться этой возможностью как можно скорее.

Ghost of Tsushima вышла в 2020 году и стала практически мгновенным хитом для Sony. Игра не только получила отличные рецензии и до сих пор остается любимицей фанатов, но и очень хорошо продавалась, особенно для совершенно нового IP. По состоянию на апрель 2024 года было продано более 13 млн копий игры. Поэтому неудивительно, что на подходе продолжение.

Действие Ghost of Yotei происходит в том же сеттинге, но спустя сотни лет после событий Цусимы. Игрокам предстоит сыграть за Ацу, наемницу и, по слухам, Онрё - мстительного духа из японского фольклора, - которая спустя 16 лет возвращается домой, чтобы покончить с бандой Yōtei Six, убившей ее семью. Выход игры намечен на 2 октября 2025 года.