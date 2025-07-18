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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9 4 083 оценки

Sucker Punch приготовила подарок для фанатов по случаю 5-летия Ghost of Tsushima

Gruz_ Gruz_

Всеми любимой Ghost of Tsushima стукнуло пять лет, и в честь этого памятного события компания-разработчик Sucker Punch Productions подготовила для своих фанатов небольшой подарок.

В социальных сетях студия объявила о выпуске трио специальных аватаров для PSN, которые будут бесплатно доступны всем пользователям. Их можно получить, используя следующие коды выкупа. Зайдите в PS Store и введите код, соответствующий вашему региону:

Северная/Южная Америка: JMCP-KMTE-3HG2, Европа/Австралия: 9M9T-ND7G-7H2A, Япония: JF28-69XM-EA95, Корея: X3BP-MKG5-AQ6R, Азия: HBE4-B797-AKME

Как долго они будут доступны для получения, пока неизвестно, так что желательно воспользоваться этой возможностью как можно скорее.

Ghost of Tsushima вышла в 2020 году и стала практически мгновенным хитом для Sony. Игра не только получила отличные рецензии и до сих пор остается любимицей фанатов, но и очень хорошо продавалась, особенно для совершенно нового IP. По состоянию на апрель 2024 года было продано более 13 млн копий игры. Поэтому неудивительно, что на подходе продолжение.

Действие Ghost of Yotei происходит в том же сеттинге, но спустя сотни лет после событий Цусимы. Игрокам предстоит сыграть за Ацу, наемницу и, по слухам, Онрё - мстительного духа из японского фольклора, - которая спустя 16 лет возвращается домой, чтобы покончить с бандой Yōtei Six, убившей ее семью. Выход игры намечен на 2 октября 2025 года.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Юркец

это разве подарок)) хоть бы не позорились такое фанатам выкидывать!)

5
Кошачий комочек

пхахахахах а ведь по факту хренотень. Мерч куда лучше будет.

2
muxamor2011

Какая же дешевая попытка заманить в psn... вот позорники.

5
Даздрасен Дыклоп

Если насрут кучу и скажут бесплатно тоже заберут. Халява она такая.

4
X_O_MAX_O_X

Ну получается что они уже насрали кучу и назвали это подарком 😁

2
X_O_MAX_O_X

Я только помню действительно стоящий подарок от Санта Моники студио в виде DLC к последнему богу войны. А тут, не позорились бы уже хотя бы что-ли...

3
JohnRPG

Какой же маразм.

2
CaMahoney

Так уже ведь подарили продолжение про гг с двумя катанами, разве этого мало?

1
Кошачий комочек

лучше бы подарили анальные шарики

1
Punisher1

Лучше бы в steam вернули вместо horizon remastered

1
Пользователь ВКонтакте

Сколько эпических игр про мастеров меча👍🍻 И самое интересное, кто лучше🤗 Цусима или Ютей? Легендарный Вуконг против Вучанга? В любом случае божественного Секиро ещё никто не переплюнул в плане атмосферы 🤩 // Nvidia Power