Святилище, восстановленное с помощью фанатов Ghost of Tsushima, ввело запрет на посещение для всех туристов

Святилище Ватацуми , расположенное на японском острове Цусима, недавно объявило о запрете на посещение для всех туристов, кроме прихожан и верующих. Это решение было принято после «непростительного акта неуважения», совершенного иностранцем или группой иностранцев 22 марта.
Храм Ватацуми , реальное синтоистское святилище, стало широко известным благодаря игре Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions. Многие поклонники игры помогли восстановить храм после повреждений, причиненных тайфуном в 2020 году, сделав значительные пожертвования в рамках краудфандинговой кампании, собравшей более 27 миллионов иен (около 180 тысяч долларов США).
Однако, несмотря на эти усилия, храм пережил несколько инцидентов, связанных с неподобающим поведением туристов, включая вандализм и оскорбления в адрес персонала. Это привело к запрету на посещение святилища туристами, а также запрету на фото- и видеосъемку.
Представители храма выразили недовольство действиями иностранных туристов, подчеркнув, что «уничтожение японской культуры через туризм» является недопустимым. В будущем храм будет доступен только для верующих, а посещение будет ограничено строгими правилами.
Спасибо за денюжки гайджины, можете упездывать)
Потому, что такие места должны быть музеями с охраной. А не храмами без никто.
Да вы что а уничтожение Айнов и присвоение их культуры себе не че можно
Чувак.. ты кажется не понимаешь как работает культурный синкретизм. А ещё, японцы были анимистами ещё до прибытия на острова где жили айны.
Эм... А что именно сделали туристы?
Посетили Японию.
Там же написано "вандализм и оскорбление персонала"
Откуда знать, что для них "оскорбление и вандализм". Может, он просто не пал на колени перед жрецом и потрогал стены.