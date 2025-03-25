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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9 3 748 оценок

Святилище, восстановленное с помощью фанатов Ghost of Tsushima, ввело запрет на посещение для всех туристов

butcher69 butcher69

Святилище Ватацуми , расположенное на японском острове Цусима, недавно объявило о запрете на посещение для всех туристов, кроме прихожан и верующих. Это решение было принято после «непростительного акта неуважения», совершенного иностранцем или группой иностранцев 22 марта.

Храм Ватацуми , реальное синтоистское святилище, стало широко известным благодаря игре Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions. Многие поклонники игры помогли восстановить храм после повреждений, причиненных тайфуном в 2020 году, сделав значительные пожертвования в рамках краудфандинговой кампании, собравшей более 27 миллионов иен (около 180 тысяч долларов США).

Однако, несмотря на эти усилия, храм пережил несколько инцидентов, связанных с неподобающим поведением туристов, включая вандализм и оскорбления в адрес персонала. Это привело к запрету на посещение святилища туристами, а также запрету на фото- и видеосъемку.

Представители храма выразили недовольство действиями иностранных туристов, подчеркнув, что «уничтожение японской культуры через туризм» является недопустимым. В будущем храм будет доступен только для верующих, а посещение будет ограничено строгими правилами.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Odesseet

Спасибо за денюжки гайджины, можете упездывать)

29
Кей Овальд

Потому, что такие места должны быть музеями с охраной. А не храмами без никто.

6
Veidrd1968

Да вы что а уничтожение Айнов и присвоение их культуры себе не че можно

2
Null Extremis

Чувак.. ты кажется не понимаешь как работает культурный синкретизм. А ещё, японцы были анимистами ещё до прибытия на острова где жили айны.

0
ImpoverishedSabrius

Эм... А что именно сделали туристы?

0
Jimmy.Lee

Посетили Японию.

7
Ambrosian

Там же написано "вандализм и оскорбление персонала"

2
0ncnjqybr Ambrosian

Откуда знать, что для них "оскорбление и вандализм". Может, он просто не пал на колени перед жрецом и потрогал стены.

4