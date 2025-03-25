Святилище, восстановленное с помощью фанатов Ghost of Tsushima, ввело запрет на посещение для всех туристов

Святилище Ватацуми , расположенное на японском острове Цусима, недавно объявило о запрете на посещение для всех туристов, кроме прихожан и верующих. Это решение было принято после «непростительного акта неуважения», совершенного иностранцем или группой иностранцев 22 марта.

Храм Ватацуми , реальное синтоистское святилище, стало широко известным благодаря игре Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions. Многие поклонники игры помогли восстановить храм после повреждений, причиненных тайфуном в 2020 году, сделав значительные пожертвования в рамках краудфандинговой кампании, собравшей более 27 миллионов иен (около 180 тысяч долларов США).

Однако, несмотря на эти усилия, храм пережил несколько инцидентов, связанных с неподобающим поведением туристов, включая вандализм и оскорбления в адрес персонала. Это привело к запрету на посещение святилища туристами, а также запрету на фото- и видеосъемку.

Представители храма выразили недовольство действиями иностранных туристов, подчеркнув, что «уничтожение японской культуры через туризм» является недопустимым. В будущем храм будет доступен только для верующих, а посещение будет ограничено строгими правилами.