Сюхэй Ёсида: Naughty Dog и Sucker Punch демонстрировали высокое качество даже на самых ранних стадиях разработки

Бывший глава PlayStation Сюхэй Ёсида поделился интересными воспоминаниями о работе с легендарными студиями Naughty Dog и Sucker Punch. По его словам, создатели The Last of Us и Ghost of Tsushima демонстрировали высокое качество даже на самых ранних стадиях разработки своих игр. Эти студии, по мнению Ёсиды, были настоящими мастерами в создании проектов, которые буквально «с самого начала чувствовались великолепно».

Проработав в PlayStation более 30 лет, Ёсида наблюдал развитие множества культовых проектов и часто играл в прототипы, чтобы дать обратную связь. «Они всегда делали все качественно: от анимации и отзывчивости до боевой системы. Каждый билд уже ощущался как нечто целостное», — вспоминает он. Особенно Ёсида отметил Ghost of Tsushima, релиз которого состоялся в 2020 году. Даже на ранней стадии, по его словам, игра была удивительно стабильной, без багов и с отличным ощущением боевой системы.

Он также объясняет, что под «великолепным ощущением» подразумевает то, когда игрок полностью забывает о контроллере в руках и ощущает себя героем на экране — особенно в напряженных экшенах от третьего лица. Это именно тот уровень вовлечения, к которому стремятся лучшие разработчики.

Сейчас фанаты ждут Ghost of Yotei — продолжение Tsushima, которое должно выйти в 2025 году. Сможет ли сиквел повторить успех оригинала и подарить то же чувство полной вовлеченности — покажет время. Но с таким наследием, у игры определенно есть все шансы.