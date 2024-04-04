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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.3 768 оценок

В ближайшее время состоится анонс новой игры от Sucker Punch, и почти наверняка это Ghost Of Tsushima 2

Gutsz
Новости

Крупные игровые издатели уже начинают готовиться к летним выставкам, где обещают порадовать геймеров интересными анонсами новых игр. Компания Sony и её игровое подразделение PlayStation официально ещё не сообщали о планах на подобные ивенты, но вместо них их участие подтвердили уже несколько проверенных источников. Какие игровые премьеры готовит японский гигант, сказать сложно, но если верить инсайдеру, его главным сюрпризом станет проект от Sucker Punch.

Свежими инсайдами поделился пользователь под ником Silknight. Ранее он уже успел зарекомендовать себя довольно точными прогнозами, поэтому и в этом случае нет причин ему не доверять. По его словам, студия Sucker Punch готовилась анонсировать свой новый проект ещё в прошлом году, однако из-за глобальных планов Sony его пришлось отложить. Теперь загадочный проект должны будут представить в ближайшие месяцы на специальном онлайн-мероприятии PlayStation.

Автор утечек не стал вдаваться в подробности и назвать игру, которая готовится к анонсу. Учитывая прошлые проекты студии Sucker Punch и недавние слухи, с очень большой долей вероятности нам представят полноценное продолжение Ghost Of Tsushima. Ранее утечки сообщили, что игроки получат ожидаемую Ghost Of Tsushima 2 с теми же ключевыми персонажами, однако уже в несколько другом регионе. Также анонс может быть связан с серией inFamous, но это крайне маловероятно.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
prorock

Не повезло ассасину в японии)

0
Thinker_724

это точно,2ух мерная ещё терпимо вполне а вот полноценная уже не то.

0
Tokito77 Thinker_724

им не привыкать

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Александр Назарко

Так цусима - это и есть клон ассассина. Только в более фиговых локациях. Все же у юбиков лучшие художники

-1
satalataa Tokito77

так лол ассасин лучше продастся

0
Бабушка Жу_Жу

Ранее утечки сообщили, что игроки получат ожидаемую Ghost Of Tsushima 2

Ну что? 🤗🤗🤗 Вот мы почти и дождались выход одного из легендарных игоров на пеку!!!Засядем за пеку и будем проходить великого мастера меча с новыми графонистыми технологиями⚔👌

0