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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.6 1 312 оценок

В новых модах Ghost of Tsushima реализовано глобальное освещение с трассировкой лучей и кат-сцены в 4K

monk70
Новости

Новые моды Ghost of Tsushima: Director's Cut, выпущенные за последние несколько дней, приносят значительные визуальные улучшения.

Первым из этих модов является Serene Reshade - Damp RT, ресурсоемкий шейдер глобального освещения с трассировкой лучей, который пытается имитировать распространение света, используя данные на экране. Шейдер также добавляет некоторую резкость, учитывающую глубину, и вносит некоторые незначительные корректировки цвета, пытаясь сохранить при этом оригинальный стиль игры.

Второй мод, вносящий некоторые долгожданные визуальные улучшения, представляет собой пакет кат-сцен, который включает в себя великолепные ролики, предварительно отрендеренные с помощью искусственного интеллекта в разрешении 4K. Среди доступных вариантов также есть сверхширокие ролики с соотношением сторон 21:9 без черных полос.

Третий и последний мод, улучшающий визуальные эффекты, аналогичен моду, выпущенному для Horizon: Forbidden West, который убирает зеленый оттенок игры, делая визуальные эффекты более красочными и чистыми.

4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Гемор

Это шляпа решейд трассировкой, но это не реальный RTX в реальном времени. Примазались просто к этому выражению "трассировка лучей", те "спецы", кто решейды делают, чтобы качали их решейды вырвиглазные с которыми играть нормально невозможно, так как где-то местами слишком темно будет, где-то слишком ярко, и в целом будет ощущение, что что-то не то, разве только скрины поделать.

8
Комментарий удален
Фанатище Ubisoft

А ссылки зачем? 😁

0
my93

мод Нет эффектов - отключите зернистость и резкость и то полезнее будет, чем этот

0
Raphtallia

А видосы где? Хотелось-бы глянуть на эту реализацию.

-1
Темный-Властелин

в разделе файлы уже залили

0
dkjgn

Прочитал, канализацию 😁

-2
Great-heartedElio

Хотелось бы мод, чтоб не мужик был, а бабёнка из StellarBlade.

-7
Без негатива

Найди уже себе женщину и хватит мучать руку

0
Темный-Властелин Без негатива

тссс, не трогай пацана, дай ему насладиться свободой

-1
cheezypizey

И голосом мужика, ну вы поняли

0