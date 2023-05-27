В сети заметили изображение с датами выхода предполагаемых ПК-версий Demon's Souls и Ghost of Tsushima: Director's Cut

Ремейк Demon's Souls и Ghost of Tsushima: Director's Cut могут вскоре выйти на ПК, если верить последним слухам.
Изображение с датами выхода предполагаемых PC-версий Demon's Souls и Ghost of Tsushima: Director's Cut, распространилось по Интернету. Легитимность рекламного изображения неизвестна, и большая вероятность, что это просто фейк. Однако стоит отметить, что обе игры присутствовали в утечке Nvidia GeForce Now, что придает слухам некоторую достоверность. Изображение, о котором идет речь, можно увидеть ниже.
Более того, президент PlayStation Джим Райан недавно подтвердил планы компании по поддержке ПК путем портирования своей линейки игр от внутренних студий на эту платформу в интервью Famitsu.
Кроме того, по словам известного автора утечек The Snitch, Sony планировала показать несколько игр на недавней выставке PlayStation Showcase, включая анонс ПК-порта одной из игр с датой выхода в июле от внутренних студий, но производитель консоли решил не раскрывать их по неизвестным причинам.
Вполне вероятно, что некоторые или все эти анонсы были придержаны для того, чтобы компания Sony могла активно участвовать в мероприятии Summer Game Fest, которое начнется в следующем месяце 8 июня 2023 года.
Ghost of Tsushima жду до ужаса, ну так долго оказывается ждать, если это реальные фото.
главное что выйдет, если конечно не отменят
думаю если бы не выход directors cut она бы уже вышла, а так еще какое-то время доили пользователей пс5
Эх, вот бы ещё испытать Infamous: Second Son на ПК. Уверен что многие бы за это заплатили.
Вряд ли, игру многие на выходе пс4 даже не осилили, с ее пиу пиу из рук, и я в их числе)
Уже бы консольку взял. Если до ужаса прям. Мне лично на них пофигу, выйдут на пк заценим. А вот когда бладик выходил я не долго думаю сразу пошел и взял пс4.
Надеюсь, это правда. Очень жду данные игры на PC
Demon's Souls? Не верю. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Если это не ложная информация. То могли сперва выпустить бладборн, а потом демонс соулс. 8 лет ждут на пк.
Если это ложная информация — это ложная информация и они не обязаны что-то там выпускать на PC хоть когда либо, не важно сколько там ждут так называемые фанаты.
А вот тому придурку, который кормит слухами не плохо бы высунуть свои руки из ноздрей и начаться заниматься хоть чем-то полезным.
Даже если правда, то Цусиму как раз в конце июля надо релизнуть ибо ровно 3 года, ну а души как раз октябрь-ноябрь+ ещё ретч мб летом
Очевидно что изображение фейк.Но это не значит что эти игры не выйдут на пк в будущем.
надеюсь правда
Да на пикче этой видно даже как топорно замазан фон и поверх него шлепнуты "даты выхода". Различие в цвете, ну и е... шакалов еще навалили, но это не помогло. Сам фотошоплю, взгляд сразу цепляет. Ляпнуть лого стима с егс много ума тоже не надо. Фейк - к гадалке не ходи.
Очень жду Ghost of Tsushima