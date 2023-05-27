В сети заметили изображение с датами выхода предполагаемых ПК-версий Demon's Souls и Ghost of Tsushima: Director's Cut ©

Ремейк Demon's Souls и Ghost of Tsushima: Director's Cut могут вскоре выйти на ПК, если верить последним слухам.

Изображение с датами выхода предполагаемых PC-версий Demon's Souls и Ghost of Tsushima: Director's Cut, распространилось по Интернету. Легитимность рекламного изображения неизвестна, и большая вероятность, что это просто фейк. Однако стоит отметить, что обе игры присутствовали в утечке Nvidia GeForce Now, что придает слухам некоторую достоверность. Изображение, о котором идет речь, можно увидеть ниже.

Более того, президент PlayStation Джим Райан недавно подтвердил планы компании по поддержке ПК путем портирования своей линейки игр от внутренних студий на эту платформу в интервью Famitsu.

Кроме того, по словам известного автора утечек The Snitch, Sony планировала показать несколько игр на недавней выставке PlayStation Showcase, включая анонс ПК-порта одной из игр с датой выхода в июле от внутренних студий, но производитель консоли решил не раскрывать их по неизвестным причинам.

Вполне вероятно, что некоторые или все эти анонсы были придержаны для того, чтобы компания Sony могла активно участвовать в мероприятии Summer Game Fest, которое начнется в следующем месяце 8 июня 2023 года.