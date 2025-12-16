ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9 4 395 оценок

В восьмом хотфиксе для Ghost of Tsushima добавлена функция генерации кадров FSR ML

KoRnEr KoRnEr

Компания Nixxes Software выпустила «патч 8 Hotfix» для ПК-версии Ghost of Tsushima, добавляющий поддержку технологии генерации кадров AMD FSR ML. Эта новая технология генерации кадров является частью обновления AMD FSR «Redstone».

AMD официально представила FSR Redstone: поддержка более 200 игр к концу 2025 года, более 40 игр с генерацией кадров

Благодаря этому обновлению пользователи графических процессоров AMD Radeon RX 9000 серии (RDNA 4) теперь имеют доступ к технологиям масштабирования FSR ML и генерации кадров FSR ML. Это значительно улучшает качество изображения по сравнению со старыми методами масштабирования FSR и генерации кадров от AMD. Но для работы технологии генерации кадров ML требуются драйверы графического процессора AMD Software 25.12.1 или более новые.

Драйвера для видеокарт: AMD Radeon Graphics Drivers - v25.12.1 - v1.06.22

Компания Nixxes пока не подтвердила, планируют ли она какие-либо дальнейшие обновления FSR ML Frame Generation для других своих игр на ПК. Nixxes работала над большим количеством релизов PlayStation Studio для «PlayStation PC». В их число входят The Last of Us: Part 2, Marvel's Spider-Man 2, Horizon: Zero Dawn Remastered, Horizon: Forbidden West и другие. Возможно ожидаются новые обновления FSR ML Frame Generation для игр в ближайшее время.

11
2
Комментарии:  2
Egik81

Но увидят ее как и все остальные лишь обладатели 9000 видеокарт от АМД.))))

2
создатель русского репа

как и mfg увидят только обладатели 5000 ртх.))))