В восьмом хотфиксе для Ghost of Tsushima добавлена функция генерации кадров FSR ML

Компания Nixxes Software выпустила «патч 8 Hotfix» для ПК-версии Ghost of Tsushima, добавляющий поддержку технологии генерации кадров AMD FSR ML. Эта новая технология генерации кадров является частью обновления AMD FSR «Redstone».

Благодаря этому обновлению пользователи графических процессоров AMD Radeon RX 9000 серии (RDNA 4) теперь имеют доступ к технологиям масштабирования FSR ML и генерации кадров FSR ML. Это значительно улучшает качество изображения по сравнению со старыми методами масштабирования FSR и генерации кадров от AMD. Но для работы технологии генерации кадров ML требуются драйверы графического процессора AMD Software 25.12.1 или более новые.

Компания Nixxes пока не подтвердила, планируют ли она какие-либо дальнейшие обновления FSR ML Frame Generation для других своих игр на ПК. Nixxes работала над большим количеством релизов PlayStation Studio для «PlayStation PC». В их число входят The Last of Us: Part 2, Marvel's Spider-Man 2, Horizon: Zero Dawn Remastered, Horizon: Forbidden West и другие. Возможно ожидаются новые обновления FSR ML Frame Generation для игр в ближайшее время.