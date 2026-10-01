1 октября в Ghost of Yotei появятся бесплатные комплекты брони в стиле Helldivers, Astro Bot и Journey

Если вам казалось странным, что на момент выхода Ghost of Yōtei Complete Edition заявлен лишь один комплект брони в рамках коллаборации с играми PlayStation, то студия Sucker Punch Productions спешит порадовать вас анонсом ещё трёх наборов. Костюмы, вдохновлённые Helldivers, Astro Bot и Journey, в точности передают уникальный визуальный стиль каждой из этих франшиз.

Броня из Helldivers максимально приближена к оригиналу, а наряд в стиле Astro Bot с высокой точностью воспроизводит цветовую гамму своего прототипа. Однако настоящим фаворитом, безусловно, стал комплект Journey. Он не только идеально повторяет дизайн и расцветку оригинала, но и органично вписывает образ Путника в мир этой приключенческой игры.

Какой бы вариант вы ни выбрали, все три комплекта брони (как и костюм из The Last of Us) станут доступны игрокам в новом режиме Most Wanted. Он выйдет бесплатно 1 октября одновременно с релизом дополнения Echoes of Sekigahara («Отголоски Сэкигахары»), в котором Ацу предстоит вновь встретиться с неожиданным человеком из своего прошлого.

Отправляясь в новый регион острова Эдзо, чтобы спасти дорогого ей человека, героиня также освоит новое тяжёлое оружие и боевые приёмы для противостояния новым угрозам.