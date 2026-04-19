Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.1 514 оценок

Актриса Ghost of Yotei готова вернуться к роли Ацу в будущем

IKarasik IKarasik

Исполнительница роли Ацу в Ghost of Yotei Эрика Исии призналась, что с радостью вновь воплотила бы героиню, если разработчики решат продолжить историю. По её словам, этот персонаж стал для неё особенно важным, и возможность вернуться к нему она бы не упустила.

Актриса также отметила, что ей нравится выбранный разработчиками подход к франшизе — с отдельными историями и новыми героями в каждой части. Такой формат, по её мнению, делает серию более разнообразной и позволяет раскрывать разные эпохи и судьбы персонажей.

Исии была номинирована на премию BAFTA Games Awards 2026 за свою роль, однако награда в итоге досталась другой актрисе. Тем не менее её работа в Ghost of Yotei получила заметное признание среди игроков и индустрии.

Пока неизвестно, планируют ли авторы возвращаться к истории Ацу, но сама актриса дала понять, что полностью открыта для такого сценария.

Комментарии:  8
Ales Boko

а может не надо?

kotasha

Не надо та которая хочет что к ней обращались они, сони весь ген испачкала повесткой, вообще нет желания брать игры сони.

Dark1994

Траповое убежище.

IronManMetall
Double_Jump

Изыди, жаба.

