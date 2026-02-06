Аналитики: Ghost of Yotei принесла Sony почти 300 миллионов долларов, окупив все затраты на разработку

Последний эксклюзив Sony, Ghost of Yotei, оказался большим успехом для PlayStation. По оценкам аналитиков из Alineaanalytics, в январе на PS5 было продано 256 тысяч копий игры, а с момента релиза — 4 миллиона копий.

Учитывая такие показатели, суммарная выручка от продажи игры уже достигла 300 миллионов долларов, что свидетельствует о быстрой окупаемости вложений компании. Если бюджет игры составил порядка 100 миллионов долларов, как предполагают аналитики, то уже сейчас Sony удвоила эту сумму в виде прибыли.

Еще одним фактором, повлиявшим на успех игры, стала ее цена. В то время как Tsushima стоила 60 долларов, Yotei дебютировала с ценой в 70 долларов. Тем не менее, игроки не утратили интерес к игре, что помогло увеличить общий доход от проекта.

Стоит также отметить политику скидок. Ghost of Tsushima получила свою первую скидку спустя несколько недель после релиза, тогда как Yotei около четырех месяцев продавалась за полную цену, свидетельствуя о стабильном спросе.

Ghost of Yotei доступна только на PS5.