Аналитики: продажи Ghost of Yotei за первые 5 дней составили 1,8 млн копий

Несмотря на все разногласия по поводу релиза, Ghost of Yōtei все же нашла свою аудиторию, причем весьма обширную, поскольку за первые 5 дней с момента выхода игра разошлась тиражом 1,8 миллиона копий, сообщает аналитическое агентство VG Insights.

Также не следует забывать о продажах на физических носителях. Так вот, японский журнал Famitsu еженедельно публикует данные о топ-10 самых продаваемых игр в регионе. Согласно его информации, за первые 7 дней игра продалась тиражом 120 тысяч копий. То есть, с учетом упомянутого и с небольшой поправкой на разницу, то 2 миллиона — более чем реалистичная цифра.

Также недавно появилась информация, правда без конкретных цифр, что стартовые продажи Ghost of Yōtei в Европе оказались лучшими среди всех игр PlayStation Studios для PS5. Они превзошли даже Helldivers 2 (без учета продаж на ПК) и были лучше стартовых показателей Ghost of Tsushima, но уступили EA Sports FC 26 и Marvel's Spider-Man 2.

А если учесть, что Sony в этом году выпустила только одну крупную игру от внутренней студии, то особого выбора у фанатов ее игр нет, так что посмотрим, сможет ли сиквел в настолько благоприятных условиях повторить успех оригинала, который уже разошелся тиражом в 15 млн копий.