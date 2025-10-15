ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 407 оценок

Аналитики: продажи Ghost of Yotei за первые 5 дней составили 1,8 млн копий

Gruz_ Gruz_

Несмотря на все разногласия по поводу релиза, Ghost of Yōtei все же нашла свою аудиторию, причем весьма обширную, поскольку за первые 5 дней с момента выхода игра разошлась тиражом 1,8 миллиона копий, сообщает аналитическое агентство VG Insights.

Также не следует забывать о продажах на физических носителях. Так вот, японский журнал Famitsu еженедельно публикует данные о топ-10 самых продаваемых игр в регионе. Согласно его информации, за первые 7 дней игра продалась тиражом 120 тысяч копий. То есть, с учетом упомянутого и с небольшой поправкой на разницу, то 2 миллиона — более чем реалистичная цифра.

Ghost of Yotei дебютировала на первом месте японского чарта продаж

Также недавно появилась информация, правда без конкретных цифр, что стартовые продажи Ghost of Yōtei в Европе оказались лучшими среди всех игр PlayStation Studios для PS5. Они превзошли даже Helldivers 2 (без учета продаж на ПК) и были лучше стартовых показателей Ghost of Tsushima, но уступили EA Sports FC 26 и Marvel's Spider-Man 2.

Ghost of Yotei стартовала в Европе на уровне предшественника

А если учесть, что Sony в этом году выпустила только одну крупную игру от внутренней студии, то особого выбора у фанатов ее игр нет, так что посмотрим, сможет ли сиквел в настолько благоприятных условиях повторить успех оригинала, который уже разошелся тиражом в 15 млн копий.

19
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт
Аналитики:

это не аналитики, а Анал Нытики

4
Snake Snaake Snaaaaaake

у кого что болит - тот о том и говорит

2
Святой Джо

для чего эта инфа, какой прок от нее?

2
kotasha

Цифры взяты как обычно с потолка.

1