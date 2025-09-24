Арт-директор Ghost of Yotei раскрыла подробности перехода с PS4 на PS5

За неделю до выхода Ghost of Yōtei арт-директор Sucker Punch Productions Джоанна Ван поделилась новыми подробностями о том, как студии удалось перейти с PS4 на PS5 и как новое, более мощное оборудование помогло ей в реализации амбициозных планов. В интервью Automaton Media Ван рассказала о возможности использования большей мощности, например, для увеличения дальности прорисовки, а также о применении менее масштабных функций, таких как тактильные ощущения DualSense.

Работая над Yotei, мы очень быстро поняли, что нам необходимо улучшить дальность прорисовки. Чтобы передать всю глубину карты Хоккайдо, нам требовалось визуализировать дальние виды с высокой точностью и точной глубиной пространства. Теперь мы можем загружать миллионы объектов, десятки тысяч из которых будут одновременно видны на экране. Количество частиц, таких как листья, снег, пепел и туман, измеряется сотнями тысяч как на близком, так и на дальнем расстоянии.



PS5 также позволяет нам использовать тактильные ощущения и динамик контроллера, поэтому боевые столкновения или даже звук сямисэна можно ощутить и услышать прямо в руках игрока.

Конфигурация PS5 также помогла Sucker Punch улучшить небо в Ghost of Yotei, добавив такие элементы, как переходы между временем суток и даже густое звёздное небо. Также стали доступны другие функции, делающие мир более живым, например, реалистичное падение снега с деревьев.

Затем мы смогли улучшить вид звёздного неба, полярных сияний, переходов времени суток, рендеринга травы и деформации ландшафта — как будто мы реалистично сбрасываем снег с деревьев. В целом, всё это делает мир более живым и интерактивным. Думаю, в этом и заключается сила PS5.

Что касается некоторых технических аспектов создания мира в Ghost of Yotei, Ван объяснила, что студия уделила немало внимания шумоподавлению, наряду с обычными процессами разработки и системами рендеринга. Шумоподавление обычно присутствует в реальных фотографиях. Однако из-за «живописного» стиля, который Sucker Punch использует в Ghost of Yotei, разработчикам было важно удалить как можно больше шума.

Мы также сосредоточились на шумоподавлении. На реальных фотографиях видны случайные шумовые узоры, но, стремясь к «живописному виду», мы удаляем этот шум как из отдельных текстур материалов, так и из целых сцен. Например, на травяном поле мы можем добавить только белые цветы, по которым будут скакать лошади, но избегаем слишком большого количества цветов. Это связано с минимализмом, о котором я упоминала ранее, поскольку он привлекает внимание к самому важному — белому переднему плану (цветам) на зелёном фоне (траве).



От мельчайших текстур до ландшафта в целом, всё следует этой философии. В сочетании с освещением, небом и облаками, созданными нашей командой рендеринга, я думаю, получается цельный мир, который ощущается красивым и гармоничным.

Ghost of Yōtei выйдет на PS5 2 октября.