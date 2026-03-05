Ацу из Ghost of Yotei призвала фанатов защитить права создателей игр

На церемонии DICE Awards 2026 Эрика Исии, подарившая голос и внешность главной героине игры Ghost of Yotei, превратила свою победную речь в манифест в защиту прав работников в игровой индустрии.

Получив награду за «Выдающиеся достижения в создании персонажа», актриса напомнила, что за блеском самой прибыльной индустрии развлечений скрывается несправедливость: разработчики часто лишены признания и достойной оплаты. Актриса обратилась напрямую к фанатам с призывом громко требовать улучшения условий труда для разработчиков и художников.

Позиция Исии основана на личном опыте — её родители работали в Голливуде на технических должностях (монтажер и ассистент оператора), поэтому она с детства знает цену «закулисному» труду. Однако лишь попав в игровую индустрию через стриминг на Twitch и актерскую работу, Эрика осознала, что мир технологий и цифрового искусства во многом напоминает «Дикий Запад». По её мнению, работникам креативного сектора необходима гораздо более сильная правовая и институциональная защита.

Выступление стало особенно резонансным, так как в зале присутствовали топ-менеджеры крупнейших студий, проводивших массовые сокращения. Несмотря на жесткую критику капиталистических реалий, Исии выразила надежду на профсоюзы и новые модели управления, призвав коллег вместе строить более этичное будущее индустрии.

Её призыв к «более светлому будущему» индустрии был встречен энтузиазмом со стороны коллег и части аудитории.