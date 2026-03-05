Ацу из Ghost of Yotei призвала фанатов защитить права создателей игр

На церемонии DICE Awards 2026 Эрика Исии, подарившая голос и внешность главной героине игры Ghost of Yotei, превратила свою победную речь в манифест в защиту прав работников в игровой индустрии.
Получив награду за «Выдающиеся достижения в создании персонажа», актриса напомнила, что за блеском самой прибыльной индустрии развлечений скрывается несправедливость: разработчики часто лишены признания и достойной оплаты. Актриса обратилась напрямую к фанатам с призывом громко требовать улучшения условий труда для разработчиков и художников.
Позиция Исии основана на личном опыте — её родители работали в Голливуде на технических должностях (монтажер и ассистент оператора), поэтому она с детства знает цену «закулисному» труду. Однако лишь попав в игровую индустрию через стриминг на Twitch и актерскую работу, Эрика осознала, что мир технологий и цифрового искусства во многом напоминает «Дикий Запад». По её мнению, работникам креативного сектора необходима гораздо более сильная правовая и институциональная защита.
Выступление стало особенно резонансным, так как в зале присутствовали топ-менеджеры крупнейших студий, проводивших массовые сокращения. Несмотря на жесткую критику капиталистических реалий, Исии выразила надежду на профсоюзы и новые модели управления, призвав коллег вместе строить более этичное будущее индустрии.
Её призыв к «более светлому будущему» индустрии был встречен энтузиазмом со стороны коллег и части аудитории.
за что уважать? подобные ей активисты превратили игровую индустрию в цирк с клоунами
Так в чем она еще отметилась, кроме того , что прогрессивная и озвучила бабу из игры? За какие заслуги ей целая статья в новостях? Круто отл/\изывает?
А оно получило право голоса?
Ну разрабов действительно надо защищать. Они не виноваты, что очередной эффективный менеджер или специалист из свит беби, решил перелопатить игру под свои фантазии. Увольняют то как раз разрабов, а не руководство, хотя обычные кнопкодавы часто не при делах.
дает установку сонибоям: АТАКА