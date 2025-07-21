Авторы Ghost of Yotei обещают, что предстоящий экшен не уступит по продолжительности и размаху Ghost of Tsushima

Разработчики Ghost of Yotei обещают, что предстоящий экшен о самураях не уступит по продолжительности и размаху Ghost of Tsushima. По словам сорежиссера проекта Джейсона Коннелла, общее время прохождения новой игры будет сопоставимо с приключением Дзина Сакая. Напомним, сюжетная линия в Tsushima занимает около 25 часов, а вместе с побочными активностями — почти вдвое больше.

Однако в Ghost of Yotei игроков ждет большее разнообразие путей к цели. История героини Ацу, охотящейся за шестью могущественными противниками, не будет линейной: чтобы найти врагов, ей предстоит собирать подсказки и следовать по разным маршрутам. Это не только влияет на структуру повествования, но и позволяет каждому игроку выстроить собственное прохождение — с уникальными находками, оружием и стилем боя.

Тем не менее, несмотря на рост свободы, авторы не планируют отказываться от крепкой сюжетной базы. Коннелл подчеркнул, что в игре обязательно будет начало, середина и конец: «Мы не дадим вам просто отправиться и уничтожить всех врагов без смысла. Структура истории для нас важна — это то, что делает Ghost особенной серией».

Ghost of Yotei выходит 2 октября и будет доступна только на PlayStation 5.