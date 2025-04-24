Авторы Ghost of Yotei объяснили своё решение сменить главного героя желанием рассказать новую историю происхождения

Разработчики Ghost of Yotei объяснили, почему решили сменить главного героя и временной период по сравнению с Ghost of Tsushima. Вместо Дзина Сакаи в центре истории теперь — девушка по имени Атсу, а события развернутся через 329 лет после событий оригинала, на суровом острове Эдзо (ныне Хоккайдо).

Геймдиректоры Нейт Фокс и Джейсон Коннелл рассказали в интервью Variety, что им хотелось создать «свежую, но узнаваемую» игру. Они обожают истории происхождения и стремились показать новую героиню — человека, от которого не ждут силы, но который способен на великое. Атсу, оказавшись в центре мрачной и полной опасностей истории, в итоге получает имя Онрё — духа мести из японских легенд, часто ассоциирующегося с женщинами, восставшими после смерти. Такой выбор, по словам авторов, стал символическим.

Некоторые пользователи назвали Ghost of Yotei «woke-игрой», но в Sucker Punch уверены, что сделали верный шаг, создав не просто игру, а глубокую историю, вписанную в уникальную историческую и культурную обстановку. Также разработчики отметили, что Хоккайдо редко используется в видеоиграх, и это стало для них отличной возможностью.

Ghost of Yotei обещает стать самой открытой игрой студии: с насыщенным миром, полным тайн, историй и мест для исследования.