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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 159 оценок

Авторы Ghost of Yotei объяснили своё решение сменить главного героя желанием рассказать новую историю происхождения

butcher69 butcher69

Разработчики Ghost of Yotei объяснили, почему решили сменить главного героя и временной период по сравнению с Ghost of Tsushima. Вместо Дзина Сакаи в центре истории теперь — девушка по имени Атсу, а события развернутся через 329 лет после событий оригинала, на суровом острове Эдзо (ныне Хоккайдо).

Кровавая дорога мести в эффектном трейлере Ghost of Yotei - сиквел Ghost of Tsushima выйдет 2 октября

Геймдиректоры Нейт Фокс и Джейсон Коннелл рассказали в интервью Variety, что им хотелось создать «свежую, но узнаваемую» игру. Они обожают истории происхождения и стремились показать новую героиню — человека, от которого не ждут силы, но который способен на великое. Атсу, оказавшись в центре мрачной и полной опасностей истории, в итоге получает имя Онрё — духа мести из японских легенд, часто ассоциирующегося с женщинами, восставшими после смерти. Такой выбор, по словам авторов, стал символическим.

Некоторые пользователи назвали Ghost of Yotei «woke-игрой», но в Sucker Punch уверены, что сделали верный шаг, создав не просто игру, а глубокую историю, вписанную в уникальную историческую и культурную обстановку. Также разработчики отметили, что Хоккайдо редко используется в видеоиграх, и это стало для них отличной возможностью.

Ghost of Yotei обещает стать самой открытой игрой студии: с насыщенным миром, полным тайн, историй и мест для исследования.

20
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Кей Овальд

Да, да, глубокую вок-историю.

21
vertehwost

дадада...

9
KookyPentheus

Щас разрабы с каждой новой игрой, дискредитируют гейминг и индустрию как таковой, например их последний продукт Обливион, лишил неписей интеллекта анриал 5 просто сломал код оригинальной игры.

3
SULIK 712

ага верим. По трейлеру сюжет и мотивация героини схожи с AC Shadows

3
sa1958

Ну сколько можно. Одно и тоже.

2
kotasha

Спс но нет, взяли за главного героя которая заднее приводная, да после их заявлений не нравиться не покупай, в этом поколения вообще всё плохо, ps5 похоже покупают теперь ради мульти платформы, конкуренции 0 за того что xbox сдулся.

2
My life is a game

я купил чисто ради экзов
год ждать неприемлимо лично для меня
если бы точный срок какой то был
полгода максимум
а так это может быть 1-2-3-4-5 лет

так связка комп + пк позволяет играть во все что я хочу

5
SULIK 712 My life is a game

комп+ пк))) нормальная связка)

2
kotasha My life is a game
так связка комп + пк позволяет играть во все что я хочу

Ну ты пишешь ахаха, там ждать нечего ушла эра, с пс4 хоть что то было теперь это голяк ещё с вок какахой спс такие игре мне нужны.

2
My life is a game SULIK 712

пс)))

My life is a game kotasha

ну йотей гта 6
павук 3 и тд
чисто чтобы не ждать
Экономия не важна

Dementor

Ну ну, прям новую хотели, а по моему захотелось лизнуть где надо...

2
H0micide

Почему все постоянно врут на эту тему, почему не хотят правду сказать? Боятся чего-то?

Пупсик 3D

Потому, что за правду, прийдется сильно заплатить. Мир таков. Современные тенденции таковы, что приходиться им следовать, иначе - тебя сожрут.