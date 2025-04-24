Авторы Ghost of Yotei объяснили своё решение сменить главного героя желанием рассказать новую историю происхождения

Разработчики Ghost of Yotei объяснили, почему решили сменить главного героя и временной период по сравнению с Ghost of Tsushima. Вместо Дзина Сакаи в центре истории теперь — девушка по имени Атсу, а события развернутся через 329 лет после событий оригинала, на суровом острове Эдзо (ныне Хоккайдо).
Геймдиректоры Нейт Фокс и Джейсон Коннелл рассказали в интервью Variety, что им хотелось создать «свежую, но узнаваемую» игру. Они обожают истории происхождения и стремились показать новую героиню — человека, от которого не ждут силы, но который способен на великое. Атсу, оказавшись в центре мрачной и полной опасностей истории, в итоге получает имя Онрё — духа мести из японских легенд, часто ассоциирующегося с женщинами, восставшими после смерти. Такой выбор, по словам авторов, стал символическим.
Некоторые пользователи назвали Ghost of Yotei «woke-игрой», но в Sucker Punch уверены, что сделали верный шаг, создав не просто игру, а глубокую историю, вписанную в уникальную историческую и культурную обстановку. Также разработчики отметили, что Хоккайдо редко используется в видеоиграх, и это стало для них отличной возможностью.
Ghost of Yotei обещает стать самой открытой игрой студии: с насыщенным миром, полным тайн, историй и мест для исследования.
Да, да, глубокую вок-историю.
дадада...
Щас разрабы с каждой новой игрой, дискредитируют гейминг и индустрию как таковой, например их последний продукт Обливион, лишил неписей интеллекта анриал 5 просто сломал код оригинальной игры.
ага верим. По трейлеру сюжет и мотивация героини схожи с AC Shadows
Ну сколько можно. Одно и тоже.
Спс но нет, взяли за главного героя которая заднее приводная, да после их заявлений не нравиться не покупай, в этом поколения вообще всё плохо, ps5 похоже покупают теперь ради мульти платформы, конкуренции 0 за того что xbox сдулся.
я купил чисто ради экзов
год ждать неприемлимо лично для меня
если бы точный срок какой то был
полгода максимум
а так это может быть 1-2-3-4-5 лет
так связка комп + пк позволяет играть во все что я хочу
комп+ пк))) нормальная связка)
Ну ты пишешь ахаха, там ждать нечего ушла эра, с пс4 хоть что то было теперь это голяк ещё с вок какахой спс такие игре мне нужны.
пс)))
ну йотей гта 6
павук 3 и тд
чисто чтобы не ждать
Экономия не важна
Ну ну, прям новую хотели, а по моему захотелось лизнуть где надо...
Почему все постоянно врут на эту тему, почему не хотят правду сказать? Боятся чего-то?
Потому, что за правду, прийдется сильно заплатить. Мир таков. Современные тенденции таковы, что приходиться им следовать, иначе - тебя сожрут.