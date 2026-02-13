Бесплатный мультиплеер Ghost of Yotei Legends выйдет уже в марте

На прошедшей презентации State of Play студия Sucker Punch Productions преподнесла приятный сюрприз для всех владельцев самурайского экшена Ghost of Yōtei. Разработчики официально объявили дату релиза сетевого режима, который, как и в случае с Ghost of Tsushima, будет распространяться совершенно бесплатно.

Кооперативное дополнение под названием Ghost of Yotei Legends станет доступно 10 марта 2026 года. Оно войдет в состав обновления версии 1.5.

В отличие от основной сюжетной кампании, повествующей о путешествии Атсу, режим Legends делает упор на мистику и японский фольклор. Игрокам предстоит объединиться в отряды до четырех человек, чтобы сразиться с монструозными сверхъестественными врагами и демонами.

Авторы обещают несколько игровых режимов, требующих слаженной командной работы. Это отличный повод вернуться в один из лучших открытых миров прошлого года уже через пару недель.