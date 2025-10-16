Боевая система Ghost of Yotei иногда преподносит сюрпризы: враги могут выбить оружие в труднодоступные места

Игроки Ghost of Yotei продолжают осваивать боевую систему, и одна из игровых механик неожиданно приносит забавные, но порой досадные ситуации.
Оказалось, что враги могут выбить оружие из рук Ацу, после чего оно иногда улетает в недостижимые места. Один из пользователей Reddit поделился скриншотом, на котором его катана улетела в забор, из-за чего её стало невозможно получить обратно - мог помочь лишь откат сохранения.
Некоторые отметили, что подобные случайности придают игре немного олдскульного шарма, напоминая о временах, когда баги становились частью игрового опыта.
щас начал смотреть только видос на это позорище https://www.youtube.com/watch?v=3k35W-bWzLY
Раз это позорище че ты ролики то смотришь.
А как мы тогда узнаем его важное мнение?))
Кстати ггшка этой игры уродина по сравнению с Наоми из AC Shadows. На удивление здесь Юбики преуспели)
Не уродина просто не дрочибельна. Обычная внешка