ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 410 оценок

Боевая система Ghost of Yotei иногда преподносит сюрпризы: враги могут выбить оружие в труднодоступные места

AceTheKing AceTheKing

Игроки Ghost of Yotei продолжают осваивать боевую систему, и одна из игровых механик неожиданно приносит забавные, но порой досадные ситуации.

Оказалось, что враги могут выбить оружие из рук Ацу, после чего оно иногда улетает в недостижимые места. Один из пользователей Reddit поделился скриншотом, на котором его катана улетела в забор, из-за чего её стало невозможно получить обратно - мог помочь лишь откат сохранения.

Некоторые отметили, что подобные случайности придают игре немного олдскульного шарма, напоминая о временах, когда баги становились частью игрового опыта.

7
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

щас начал смотреть только видос на это позорище https://www.youtube.com/watch?v=3k35W-bWzLY

4
CRAZY rock GAME

Раз это позорище че ты ролики то смотришь.

-zotik- CRAZY rock GAME

А как мы тогда узнаем его важное мнение?))

J a r v i s

Кстати ггшка этой игры уродина по сравнению с Наоми из AC Shadows. На удивление здесь Юбики преуспели)

-zotik-

Не уродина просто не дрочибельна. Обычная внешка