Бойкот не помог - Ghost of Yotei находится в топе продаж во многих странах

До выхода Ghost of Yotei казалось, что была обречена на провал из-за многочисленных споров вокруг неё. Тем не менее, ей удалось продать более 1 миллиона копий и быстрее, чем Ghost of Tsushima, что уже сделало её хитом.

Одним из самых больших споров стала политическая ситуация, в которой оказалась Sucker Punch, и многие призывали к полному бойкоту игры. Несмотря на это, Ghost of Yotei удалось занять лидирующие позиции в чартах продаж во многих регионах.

Как и Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei возглавила чарты продаж в Японии (по данным Famitsu). Игра также впечатлила аудиторию, поскольку довольно точно передаёт культуру этой страны.

Игра также стала лидером продаж в Великобритании (по данным Криса Дринга) по количеству проданных физических копий. Это достижение важнее, чем продажи в Японии, поскольку игра вышла одновременно с EA FC 26, но всё же превзошла её по продажам на старте. И она продолжает хорошо продаваться.

Ghost of Yotei также стала хитом в европейских регионах, став лидером продаж во Франции (по данным VGChartz). Более того, игра также стала лидером по предзаказам в Австралии, Канаде, Германии, США и других странах, что свидетельствует о её огромном успехе.