Бойкот не помог - Ghost of Yotei находится в топе продаж во многих странах

До выхода Ghost of Yotei казалось, что была обречена на провал из-за многочисленных споров вокруг неё. Тем не менее, ей удалось продать более 1 миллиона копий и быстрее, чем Ghost of Tsushima, что уже сделало её хитом.
Одним из самых больших споров стала политическая ситуация, в которой оказалась Sucker Punch, и многие призывали к полному бойкоту игры. Несмотря на это, Ghost of Yotei удалось занять лидирующие позиции в чартах продаж во многих регионах.
Как и Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei возглавила чарты продаж в Японии (по данным Famitsu). Игра также впечатлила аудиторию, поскольку довольно точно передаёт культуру этой страны.
Игра также стала лидером продаж в Великобритании (по данным Криса Дринга) по количеству проданных физических копий. Это достижение важнее, чем продажи в Японии, поскольку игра вышла одновременно с EA FC 26, но всё же превзошла её по продажам на старте. И она продолжает хорошо продаваться.
Ghost of Yotei также стала хитом в европейских регионах, став лидером продаж во Франции (по данным VGChartz). Более того, игра также стала лидером по предзаказам в Австралии, Канаде, Германии, США и других странах, что свидетельствует о её огромном успехе.
как всегда пустые слухи
Как всегда, без никаких подтверждений.
Такими фейк-новости устраивают сами издатели, но не официально, а через другие руки.
Создают искусственно ажиотаж, типа: писец что за хит)
А ради чего им фейки то придумывать? Чтобы перед тобой чтоли оправдаться? А на кой ляд ты нужен? Игра заняла свою нишу и отлично продаётся.
Конечно не помог. Потому что это был очередной бойкот от пк-игроков, которые демонстративно отказались просматривать прохождение на ютубе.
Эти же бедолаги призывали не покупать Цусиму в стим, после снятия оной с продажи в 180 странах. А потом оказалось, что данный проект установил рекорд по онлайну среди всех игр Сони.
Подобные бойкоты -- уже признак успешности, значит хорошие сапоги, надо брать.
Наверняка через несколько лет и третья часть появится. Благо, игра действительно интересная, самобытная, красивая, а не какой-то тухляк про байкера-овнаря, у которого вечно бензин заканчивается.
Кто-нибудь скажите. игра то норм?
да по геймплею разве что
Это прям хост оф сушими, только с другим сюжетом?
Я так понял, улучшенная Цусима в гэймплейном плане, миром и тд (разрабы решила не рисковать). По сюжету не скажу, жду релиза, чтобы саму заценить. Плюс тема мести это давно задействованный и рабочий метод повествования. В этом нет ничего плохого, но и чего-то сверх ожидать шедеврального мало вероятно
А чё там у них опять произошло? Из-за чего скандалили?
уже Хогварс бойкотировали, только в топе всё равно была
жёлтые издания пытались высосать из пальца и раздуть бойкот - не проканало!
Я вообще не понимаю, зачем разработчики хоть как-то ориентируются на форумных скандалистов. Это просто тролли и зачастую неиграющие сумасшедшие разного толка. Курс надо держать на реального покупателя. Который если у будет реагировать, то только на реальные проблемы с игрой. Радует, что многие разработчики и сами это понимают.