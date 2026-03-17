Быстрая игра и спорный баланс: Ghost of Yotei: Legends получила крупное обновление

Студия Sucker Punch Productions выпустила первый масштабный патч для кооперативного режима Ghost of Yotei: Legends. Обновление 1.511 приносит как важные улучшения качества жизни, так и неоднозначные изменения баланса.

Главным нововведением стала функция «Быстрая игра» для режима «Выживание», доступная с самого начала. Это заметно ускоряет подбор команды и позволяет игрокам быстрее включаться в один из самых популярных режимов, минуя лишние этапы меню.

Однако не обошлось без спорных решений. Сильнее всего изменения затронули Лучника — разработчики снизили эффективность восстановления ультимативной способности при использовании лука True Aim Yumi, что вызвало недовольство части игроков.

В то же время патч упростил развитие персонажей: увеличено количество валюты за разбор редкого снаряжения, улучшена отзывчивость способностей, включая «Ветер Фудзины», а также переработана система выпадения ресурсов — боеприпасов, зарядов ультимейтов и ловушек.

Кроме того, стала прозрачнее рейтинговая система: теперь отображаются активные Карты испытаний и точное время до отправки результата. Разработчики также исправили ряд технических проблем, включая визуальные и звуковые баги.

Это лишь начало поддержки режима: уже в следующем месяце в игре появится первый рейд, который может принести новые изменения и испытания для игроков.