Бюджет Ghost of Yotei примерно такой же, как у Ghost Of Tsushima

По словам соучредителя Sucker Punch, бюджет Ghost of Yotei аналогичен бюджету Ghost of Tsushima, и над ним работало почти такое же количество разработчиков в течение того же времени.

Брайан Флеминг в интервью порталу Game File рассказал, что разработка Ghost of Yotei проходила по графику, очень похожему на график разработки предыдущей игры. Разработка Ghost of Tsushima, включая маркетинг, стоила примерно $60 миллионов, поэтому бюджет сиквела, очевидно, тоже должен был быть примерно таким же.

Если посмотреть на финансовые показатели и затраты, человеко-годы, а также количество месяцев, в течение которых над проектом работала команда (умноженное на численность команды), то [они] на самом деле очень и очень похожи.

— Брайан Флеминг, соучредитель Sucker Punch.

Это огромный шаг в другом направлении, поскольку раньше бюджеты были огромными. Для сравнения: бюджет Marvel’s Spider-Man был $90 млн, а Spider-Man 2 — $300 млн. Подобные тенденции наблюдались и в случае с The Last Of Us и Horizon : HZD (≈60) -> HFW (≈212), The Last Of Us 1 (≈20) -> Part 2 (≈240)

Ghost of Yōtei выйдет 2 октября на PlayStation 5.