Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 277 оценок

Бюджет Ghost of Yotei примерно такой же, как у Ghost Of Tsushima

Gruz_ Gruz_

По словам соучредителя Sucker Punch, бюджет Ghost of Yotei аналогичен бюджету Ghost of Tsushima, и над ним работало почти такое же количество разработчиков в течение того же времени.

Брайан Флеминг в интервью порталу Game File рассказал, что разработка Ghost of Yotei проходила по графику, очень похожему на график разработки предыдущей игры. Разработка Ghost of Tsushima, включая маркетинг, стоила примерно $60 миллионов, поэтому бюджет сиквела, очевидно, тоже должен был быть примерно таким же.

Если посмотреть на финансовые показатели и затраты, человеко-годы, а также количество месяцев, в течение которых над проектом работала команда (умноженное на численность команды), то [они] на самом деле очень и очень похожи.

— Брайан Флеминг, соучредитель Sucker Punch.

Это огромный шаг в другом направлении, поскольку раньше бюджеты были огромными. Для сравнения: бюджет Marvel’s Spider-Man был $90 млн, а Spider-Man 2 — $300 млн. Подобные тенденции наблюдались и в случае с The Last Of Us и Horizon : HZD (≈60) -> HFW (≈212), The Last Of Us 1 (≈20) -> Part 2 (≈240)

Ghost of Yōtei выйдет 2 октября на PlayStation 5.

24
7
Комментарии:  7
vertehwost

Но цена будет выше естессно

7
ОгурчикЮрец

Конечно, дорожает разработка и графика улучшается(нет)

11
Искусственный интеллeкт

конечно. им же надо оплатить услуги консультантов из всяких вок-компаний, которые им нашли актрису на главную роль, написали сценарий и помогли придумали, как аккуратно зашить в игру все наболевшие проблемы обиженок и угнетенок...

7
SoRaS3

Цусима версии 1.5.. уже есть готовые наработки, их и использовали.

Освещение снова будет бедновато, как и отражения с водой. Это уровень прошлого поколения.. жаль такое видеть в новом.

5
Дрессировка гусей
Освещение снова будет бедновато, как и отражения с водой

Графончик подвезли)

+ ещё 1 картинка
3
Палыч Роков Дрессировка гусей

так это скрины с Ассасина последнего, конечно у юбиков графика всегда на высочайшем уровне

Dev0tee

Весь бюджет ушел на экспертов по психбольным, чтобы никто не обиделся, а продажи имя серии обеспечит, назвали бы свою помойку "приключения фемки недосамурайки" никто даже не знал бы про этот высер больных

4