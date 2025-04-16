Бывший руководитель PlayStation перед уходом успел лично поиграть в Ghost of Yotei - ему понравился экшен

Вокруг Ghost of Yotei продолжает сгущаться туман ожидания: игра всё ещё не имеет официальной даты выхода, но интерес к проекту нарастает. Дополнительного веса ожиданиям добавляет недавнее заявление бывшего руководителя PlayStation Сюхэя Ёсиды, который неожиданно оказался одним из неофициальных тестеров игры. По его словам, даже в процессе разработки экшен от Sucker Punch «всегда ощущался великолепно».

Выступая в подкасте Easy Allies, Ёсида поделился своими впечатлениями от нескольких часов игры:

Каждый раз, когда я играл в Ghost of Yotei, он казался отточенным. Управление воспринимается естественно, и будто забываешь, что держишь геймпад.

Он также подчеркнул, что, несмотря на постоянные изменения боевой системы, игра оставалась стабильной и не вылетала даже на ранних этапах разработки.

Они как-то умудряются делать это с самого начала. У них всё просто работает.

— добавил он, ссылаясь на опыт студии Sucker Punch.

Напомним, Ghost of Yotei считается духовным преемником Ghost of Tsushima и разрабатывается как эксклюзив для PlayStation 5. По предварительной информации, действие будет разворачиваться в Японии XVII века и обещает мрачную атмосферу, насыщенную кровавыми сражениями и историческими мотивами.

Вспоминается аналогичная ситуация с перезапуском God of War, где, как сообщалось ранее, именно личное участие Ёсиды повлияло на перенос релиза ради улучшения качества финального продукта. Тогда у команды были некоторые трудности с технической частью игры, но в Ghost of Yotei такой проблемы не наблюдается.

Ранее в сети уже появлялись признаки скорого релиза Ghost of Yotei: согласно этой заметке, выход игры всё же ожидается в 2025 году. Хотя официально дата до сих пор не подтверждена, всё больше утечек и инсайдов указывают на релиз на PlayStation 5 в этом году, а позже — и на ПК.