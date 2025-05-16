Чтобы лучше передать атмосферу и локации, разработчики Ghost of Yotei посетили Японию

Студия Sucker Punch все охотнее рассказывает о своей грядущей игре Ghost of Yotei. После подтверждения точной даты выхода они рассказали о выборе главного героя, а теперь более подробно остановились на регионе, по которому предстоит путешествовать игрокам.

В Ghost of Yotei нам предстоит исследовать окрестности одноименной вершины, которая находится на острове Хоккайдо. Чтобы лучше узнать регион и убедиться, что выбор именно этого места для грядущей игры был правильным, сотрудники Sucker Punch отправились в Японию. Точно так же поступили и разработчики Ghost of Tsushima - работая над игрой о Дзине Сакаи, они изучали Цусиму.

Нейт Фокс, директор Ghost of Yotei, объяснил, почему студия выбрала Хоккайдо в качестве «второго главного героя» для новой части серии. Главное - это атмосфера острова, которая состоит из красивых видов, опасной местности и кровавой истории. Для разработчиков это место оказалось идеальным, чтобы рассказать историю Ацу, женщины-воина, считающейся у «местных» духом, несущим возмездие.

Нам приходилось делить свое внимание между созерцанием прекрасных заснеженных гор и вглядыванием в кусты, на случай если в них затаился хищник. Это было волшебно! Идеальное сочетание красоты и опасности, именно то, что мы хотели для нашей игры. В тот момент я понял, что Хоккайдо - это правильный выбор", - сказал Нейт Фокс.

Что интересно, по словам режиссера Ghost of Yotei, будучи американцами, члены команды Sucker Punch осознавали, что «ничего не знают о японской культуре». Поэтому оставшуюся часть своего путешествия они провели в сопровождении знающих гидов, дабы лучше понять судьбу и секреты Хоккайдо.

В отличие от них, двое британских туристов оказались в неудобном положении при изучении Японии. Не так давно они попытались взобраться на гору Ётэй - ту самую, которую мы увидим в Ghost of Yotei. Но для низких температур они были слишком легко одеты, а потому пришлось звать на помощь. Впрочем, они благополучно завершили восхождение благодаря вертолету, прилетевшему за ними. Подобный случай должен служить предостережением для людей, которые без должной подготовки захотят отправиться в «экзотические» регионы мира, известные не только по играм.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно на PS5. События игры разворачиваются через 300 лет после событий оригинальной Ghost of Tsushima и повествуют историю новой героини, Ацу, мстящей убийцам ее семьи.