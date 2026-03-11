ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
Cостоялся запуск бесплатного кооператива Ghost of Yotei Legends, который приятно удивил игроков

Сегодня разработчики из студии Sucker Punch Productions сделали настоящий подарок всем поклонникам своего самурайского хита. Масштабное многопользовательское дополнение Ghost of Yotei: Legends официально вышло на PlayStation 5. Обновление доступно абсолютно бесплатно для всех владельцев оригинальной игры.

Как и в случае с Ghost of Tsushima, режим «Легенды» уводит игроков от приземленной истории Атсу в мистический мир японского фольклора. Пользователям предстоит взять под свой контроль одного из четырех классов - Самурай, Лучник, Телохранитель и Ниндзя, и бросить вызов могущественной организации «Шестеро Ётея», лидеры которой превратились в чудовищных ёкаев — демонических гигантских пауков, они, змей и лисиц.

Судя по первым отзывам игроков в сети, многих удивило качество проработки контента и его масштаб. Игроки получили обширный асортимент предментов и заданий, без какого либо доната.

Каждый класс имеет сотни предметов для разблокировки. Вы гриндите миссии на разных уровнях сложности, чтобы убивать боссов, а затем готовитесь к главному рейду, прокачивая снаряжение. Я поражен тем, что они сделали, и это чертовски бесплатно!

— восхищается один из фанатов.

Что включает в себя бесплатное DLC:

  • Режим выживания: Классическая кооперативная оборона для 4-х игроков от наступающих волн противников на четырех уникальных картах. Введена система «Благословений» и «Проклятий»: успешная защита точек дает команде баффы, а потеря — жесткие дебаффы.
  • Сюжетные миссии: 12 этапов, разбитых на акты, для прохождения в парном кооперативе (на двоих).
  • Осады замков: Масштабные миссии для четырех игроков, венчающиеся эпическими боями с превращенными в чудовищ главарями.
  • Социальный хаб: Перед боем в лобби теперь можно развлечься: тренироваться в фехтовании и стрельбе из лука на время, соревноваться в онлайн-мини-игры с метанием монет и рубке бамбука.

Отдельно Sucker Punch отметила, что два самых грозных участника «Шестерки» — Дракон и Сайто — станут финальными боссами особо хардкорного рейдового подземелья, выход которого запланирован на апрель.

Константин335

Давайте на ПК уже выпускайте игру

6
Фаршированные Яйца

Стоит отметить, что "бесплатный" кооператив требуют платную подписку PS plus за 700р / месяц.