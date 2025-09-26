Digital Foundry проанализировали Ghost of Yotei и остались довольны результатами

Ghost of Yotei получила положительные отзывы от специализированных СМИ. Digital Foundry также поделились техническим анализом игры, работающей на базовой PS5 и PS5 Pro, и пришла к выводу, что игра впечатляет визуально.

Как отметили технические специалисты, Ghost of Yotei — это продолжение, которое значительно развивает оригинальную игру. Благодаря потрясающей графике, захватывающему звуку и увлекательному сюжету игра обеспечивает более полный и запоминающийся игровой процесс.

Игра начинается с обширных, детализированных ландшафтов, где HDR и трассировка лучей создают реалистичное освещение и потрясающие световые нюансы. Интерактивная листва, динамические частицы и погодные эффекты делают мир живым и органичным, а модели персонажей и анимация — высококачественными, особенно во время сражений и в кинематографических заставках.

Что касается производительности, Ghost of Yotei предлагает четыре графических режима (три на базовой PS5 и четыре на PS5 Pro). На PS5 Pro возможна игра со скоростью 60 кадров в секунду с трассировкой лучей, а режимы с 30 кадрами в секунду полностью стабильны. Возможны незначительные сбои и замедления звука, но они редки и должны быть исправлены в патче к запуску.

Графические режимы и производительность

Режим 4K (30 кадров в секунду): наилучшее качество изображения, нативное или близкое к 4K разрешение, без трассировки лучей.

Режим производительности (60 кадров в секунду): пониженное разрешение (~1440p) без трассировки лучей.

Режим трассировки лучей (30 кадров в секунду): доступен на PS5 и PS5 Pro, обеспечивает трассировку лучей в разрешениях, близких к 1440p–1728p.

Трассировка лучей PS5 Pro (60 кадров в секунду): трассировка лучей с PSSR для сглаживания и масштабирования, базовое разрешение ~1080p, хорошее качество изображения.

Звук — ещё одна изюминка игры. Сочетание кат-сцен и фонового звука создаёт эффект погружения, а специальные режимы Куросавы и Ватанабэ добавляют кинематографичности и музыкальности. Звуки дождя, воды и фоновой музыки реагируют на положение игрока, усиливая ощущение живого мира.

В целом, Ghost of Yotei впечатляет визуально, впечатляет производительностью, выдающимся саундтреком и разнообразным игровым процессом. Digital Foundry заключает, что это продолжение, которое превзойдёт оригинал и станет одной из лучших игр Sucker Punch на сегодняшний день.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5.