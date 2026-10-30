Для Ghost of Yotei вышло обновление 2.09 с важным изменением для "Новой игры+"

Для самурайского экшена Ghost of Yotei вышло свежее обновление под номером 2.09, которое уже доступно для скачивания на PlayStation 5. Разработчики из Sucker Punch Productions подготовили несколько приятных изменений, направленных на улучшение игрового процесса и повышение общей стабильности проекта.

Главным нововведением патча стало полезное улучшение для режима «Новая игра+». Теперь пользователи могут самостоятельно решать, хотят ли они автоматически пропустить пролог или же желают пройти вступительную часть сюжета еще раз, чтобы заново освежить в памяти завязку истории.

Кроме того, команда уделила внимание техническому состоянию игры и устранила ряд ошибок. В частности, свежий апдейт полностью решает проблему, из-за которой модели персонажей загружались некорректно при переходе из режима Most Wanted в основную кампанию.

Напомним, что релиз Ghost of Yotei состоялся 2 октября 2025 года эксклюзивно на консоли текущего поколения от Sony.