ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.1 508 оценок

Дух мести в лесах Эдзо: анонсирована премиальная статуя Ацу из Ghost of Yotei от Prime 1 Studio

Gruz_ Gruz_

Компания Prime 1 Studio анонсировала премиальную статую Ацу — главной героини экшена Ghost of Yōtei от студии Sucker Punch. Фигурка выполнена в масштабе 1:4 и пополнила элитную серию Real Elite Masterline.

Статуя запечатлела Ацу в лесах Эдзо 1603 года. Воительница, охваченная жаждой мести «Шестерке Ётэй», замерла посреди листвы гинкго. В этой работе особое внимание уделено «живому» взгляду, текстуре кожи и доспеху Онрё (Onryō), материалы которого имитируют натуральный шелк и мех.

Комплектация позволяет менять облик героини: предусмотрены две головы (с маской и без), съемная шляпа и арсенал сменных рук. Ацу можно снарядить мечом «Одинокий волк», мушкетом Танэгасима или другими клинками. Каждая деталь символична — от пояса оби с именами врагов до сямисэна матери. Композицию венчает детализированная фигура волка, олицетворяющая внутреннюю силу воительницы.

+ ещё 3 картинки

Статуя уже доступна для предзаказа за $1,499.00. Начало поставок ожидается во втором полугодии 2027 года (август–ноябрь).

Индустрия
8
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
sa1958

Зачем такое в дом.

1
Niт6iтЛиsт4n

о класс, поставлю в прихожей пусть злых духов и людей отпугивает

Hall_1920

Я дам 5 баксов