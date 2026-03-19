Дух мести в лесах Эдзо: анонсирована премиальная статуя Ацу из Ghost of Yotei от Prime 1 Studio

Компания Prime 1 Studio анонсировала премиальную статую Ацу — главной героини экшена Ghost of Yōtei от студии Sucker Punch. Фигурка выполнена в масштабе 1:4 и пополнила элитную серию Real Elite Masterline.

Статуя запечатлела Ацу в лесах Эдзо 1603 года. Воительница, охваченная жаждой мести «Шестерке Ётэй», замерла посреди листвы гинкго. В этой работе особое внимание уделено «живому» взгляду, текстуре кожи и доспеху Онрё (Onryō), материалы которого имитируют натуральный шелк и мех.

Комплектация позволяет менять облик героини: предусмотрены две головы (с маской и без), съемная шляпа и арсенал сменных рук. Ацу можно снарядить мечом «Одинокий волк», мушкетом Танэгасима или другими клинками. Каждая деталь символична — от пояса оби с именами врагов до сямисэна матери. Композицию венчает детализированная фигура волка, олицетворяющая внутреннюю силу воительницы.

Статуя уже доступна для предзаказа за $1,499.00. Начало поставок ожидается во втором полугодии 2027 года (август–ноябрь).