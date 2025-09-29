Эрика Ишии о роли Ацу в Ghost of Yotei: "Она мне очень дорога"

На выставке Tokyo Game Show 2025 журналистам издания Ungeek удалось пообщаться с Эрикой Ишии, исполнительницей главной роли в долгожданной игре Ghost of Yotei. Актриса воплотила на экране Ацу - нового "Призрака" вселенной Sucker Punch, чья история мести обещает стать особенно личной.

Ишии известна по множеству ролей в игровой индустрии, включая Валькирию в Apex Legends и Рук в Dragon Age: The Veilguard (одна из версий). Однако роль Ацу стала для неё знаковой не только потому, что Ишии выступила и как модель, и как актриса захвата движения, но и потому, что ей выпала честь стать новым воплощением "Призрака" вслед за любимым фанатами Дзином Сакай из Ghost of Tsushima.

Я никогда раньше не играла персонажа, у которого было бы мое лицо, который был бы мной, и которого мне довелось по-настоящему создать с нуля, включая то, как она двигается и ее манеру речи. Она мне очень дорога.

Обычно в играх ты приходишь на запись, иногда даже не знаешь, что это за игра, и часто просто читаешь свои реплики с листа. Потом уходишь, и игра выходит, может быть, через год. Но с Ацу я прошла весь путь от начала до конца. И для меня невероятно значимо то, что я так долго по-настоящему жила в её образе.

Актриса отметила, что команда разработчиков поддерживала ее во всем:

Я чувствовала поддержку на всём пути. Бывало, мы снимали сцену, где она плачет, кричит и яростно сражается, а в следующую секунду звучало "снято!", и мы все смеялись и дурачились за пределами съёмочной площадки.

Это было по-настоящему радостное путешествие от начала до конца. Иногда слышишь об актёрах, которым нужно оставаться в образе, и это сказывается на их жизни. Но для меня это было сплошное удовольствие.