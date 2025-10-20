"Это невероятно": фанаты Ghost of Yotei в восторге от режима Ватанабэ

Хотя Ghost of Yotei доступна на PS5 и PS5 Pro уже несколько недель, многие игроки только сейчас обнаруживают скрытую функцию, которая радикально меняет восприятие игры.

Режим «Ватанабэ» (Watanabe), получивший свое название в честь Синчиро Ватанабэ, режиссера культового Cowboy Bebop, добавляет специальный саундтрек в стиле лоу-фай (lo-fi). Примечательно, что режим находится не в разделе «Аудио», а в настройках изображения, из-за чего часть игроков могла его пропустить.

В социальных сетях и на форумах геймеры высоко оценили это уникальное по своей атмосфере нововведение.

Это невероятно. Сочетание Японии XVII века и лоу-фай музыки звучит странно, но работает идеально.

– написал один из пользователей Reddit.

Многие фанаты сходятся во мнении, что прогулка на лошади по живописным пейзажам под расслабляющие ритмы – одно из самых умиротворяющих занятий в игре, хотя многие хотели бы, чтобы в этом режиме было больше музыкальных композиций.