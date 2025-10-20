"Это невероятно": фанаты Ghost of Yotei в восторге от режима Ватанабэ

Хотя Ghost of Yotei доступна на PS5 и PS5 Pro уже несколько недель, многие игроки только сейчас обнаруживают скрытую функцию, которая радикально меняет восприятие игры.
Режим «Ватанабэ» (Watanabe), получивший свое название в честь Синчиро Ватанабэ, режиссера культового Cowboy Bebop, добавляет специальный саундтрек в стиле лоу-фай (lo-fi). Примечательно, что режим находится не в разделе «Аудио», а в настройках изображения, из-за чего часть игроков могла его пропустить.
В социальных сетях и на форумах геймеры высоко оценили это уникальное по своей атмосфере нововведение.
Это невероятно. Сочетание Японии XVII века и лоу-фай музыки звучит странно, но работает идеально.
– написал один из пользователей Reddit.
Многие фанаты сходятся во мнении, что прогулка на лошади по живописным пейзажам под расслабляющие ритмы – одно из самых умиротворяющих занятий в игре, хотя многие хотели бы, чтобы в этом режиме было больше музыкальных композиций.
интересно сколько они занесли авторам pg?! столько усилий ради продвижения никому не нужной повесточной параши... уже 150 статей настрочили, а всё равно никто не покупает... как же так?! 😅
Покупает, так как сони мусору больше нет во что играть. Увы, но с точки зрения сони это успех.
А с новостями, тут просто - этим д... нравиться так людей бесить ну и собираю поинты
Она еще вангую игру года возьмёт (незаслуженно)
Повесточный мусор? Ты это информацию из головы взял? Можешь аргументировать свои слова? Только не надо мне писать то что дело в актрисе. Мне нужны только конкретные примеры из игры.