Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 431 оценка

"Это невероятно": фанаты Ghost of Yotei в восторге от режима Ватанабэ

Gruz_ Gruz_

Хотя Ghost of Yotei доступна на PS5 и PS5 Pro уже несколько недель, многие игроки только сейчас обнаруживают скрытую функцию, которая радикально меняет восприятие игры.

Режим «Ватанабэ» (Watanabe), получивший свое название в честь Синчиро Ватанабэ, режиссера культового Cowboy Bebop, добавляет специальный саундтрек в стиле лоу-фай (lo-fi). Примечательно, что режим находится не в разделе «Аудио», а в настройках изображения, из-за чего часть игроков могла его пропустить.

В социальных сетях и на форумах геймеры высоко оценили это уникальное по своей атмосфере нововведение.

Это невероятно. Сочетание Японии XVII века и лоу-фай музыки звучит странно, но работает идеально.

– написал один из пользователей Reddit.

Многие фанаты сходятся во мнении, что прогулка на лошади по живописным пейзажам под расслабляющие ритмы – одно из самых умиротворяющих занятий в игре, хотя многие хотели бы, чтобы в этом режиме было больше музыкальных композиций.

Комментарии:  5
Искусственный интеллeкт

интересно сколько они занесли авторам pg?! столько усилий ради продвижения никому не нужной повесточной параши... уже 150 статей настрочили, а всё равно никто не покупает... как же так?! 😅

Neko-Aheron

Покупает, так как сони мусору больше нет во что играть. Увы, но с точки зрения сони это успех.

А с новостями, тут просто - этим д... нравиться так людей бесить ну и собираю поинты

Fedaykin

Она еще вангую игру года возьмёт (незаслуженно)

Никита Дроздоvv

Повесточный мусор? Ты это информацию из головы взял? Можешь аргументировать свои слова? Только не надо мне писать то что дело в актрисе. Мне нужны только конкретные примеры из игры.

