"Это рескин Ghost of Tsushima" - геймеры остались недовольны последним показом Ghost of Yotei

Ghost of Tsushima — одна из самых любимых и, возможно, недооценённых игр Sony. Поскольку у игры много поклонников, они были в восторге от анонса Ghost of Yotei. Однако они боялись, что игра может выглядеть слишком идентично Tsushima. После публикации нового геймплея фанаты остались недовольны игрой и заявили, что это рескин Ghost of Tsushima.
Недавно были опубликованы кадры геймплея Ghost of Yotei, разочаровавшие многих фанатов. Хотя в игре нет ничего принципиально неправильного, она выглядит идентично Tsushima, поэтому фанаты называют её DLC к этой игре.
Без обид, но Sony стоит перестать играть со своими сиквелами. Это практически полная копия GOT. Sony стоит быть более креативной в своих франшизах.
Графика не выглядит впечатляющей по сравнению с другими играми для PS5 2025 года.
Меня это не впечатлило. Похоже на рескин GOT. Недостаточно развития.
– Игроки
Sony уже давно использует этот подход в своих играх, таких как Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok и Spider-Man 2, которые во многом схожи с оригиналами. Теперь фанаты обвиняют игрового гиганта в рескине Tsushima, и этой игре это, вероятно, не сойдет с рук. Это потому, что разработчик обещал внести инновации в сиквел, а добавление оружия — это не инновация.
Дез Стрендинг 2 это рескин первой части! Хорайзон ФВ тоже рескин первой части. ГОВ Рагнарёк - рескин первой части. Зельда ТОТК - рескин первой части. Кингдом Кам 2 - рескин первой части. Большинство сиквелов в индустрии это просто рескин предыдущих частей в которых лишь чутка меняют сюжет! ШОК!
хорайзен последняя часть прям шикарно улучшилась, а про остальные согласен
Игра, спору нет - шикарна. Мастерство меча, эпоха феодальной Япония, честь самурая, интересная сюжетка и неплохой графоний с идеальной оптимизацией. Единственный минус, что очень лёгкая. Надеюсь, что продолжение сможет конкурировать с божественным Секиро, в котором всё создано вплоть до идеала для любителей японской, философской сущности в мире гейминга 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙏🙏🙏 // Nvidia Power
Лечись иди // Vengel Bryde
Шнурки завяжи. // Nvidia Power
Это нытики-это им не то, это не так и т.д...такова их природа-всегда быть недовольными и ныть по-любому поводу...но как обычно-"собака лает, караван идет"
Я тебе тоже за углом навалил, иди ешь, смотрю ты любитель)
Ну и пусть. Если есть новые локации и контент, можно играть.
Новые локации с тем же контентом за фуллпрайс, кушой
Цусима была шедевром. Стоит ли что-то кардинально менять? Думаю нет. Какие-то новые механики наверняка будут. В любом случае, чтобы ни сделала Сони, всегда найдутся недовольные. Как раз серьезные изменения обычно и воспринимаются в штыки.
Ну так. Консоли тормозят игровую индустрию же. Железо старое. 30фпс в апскейле.
Другое дело на РС. Что не эксклюзив и его сиквел, то графон выжимает максимум с RTX5090
там все тормозить будет. после запуска игра вылетит с ошибкой еррор 8239748923748238942 и все, после этого скажет переустанови виндовс
Ещё и бесполое существо бонусом
а они думали что кардинально изменится? лол
Вальгалла - Тени.
Дак она не выйдет на пс4?
А эти твои воображаемые "геймеры" бывают довольны когда нибудь?