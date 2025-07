"Это рескин Ghost of Tsushima" - геймеры остались недовольны последним показом Ghost of Yotei

Ghost of Tsushima — одна из самых любимых и, возможно, недооценённых игр Sony. Поскольку у игры много поклонников, они были в восторге от анонса Ghost of Yotei. Однако они боялись, что игра может выглядеть слишком идентично Tsushima. После публикации нового геймплея фанаты остались недовольны игрой и заявили, что это рескин Ghost of Tsushima.

Недавно были опубликованы кадры геймплея Ghost of Yotei, разочаровавшие многих фанатов. Хотя в игре нет ничего принципиально неправильного, она выглядит идентично Tsushima, поэтому фанаты называют её DLC к этой игре.

Без обид, но Sony стоит перестать играть со своими сиквелами. Это практически полная копия GOT. Sony стоит быть более креативной в своих франшизах.

Графика не выглядит впечатляющей по сравнению с другими играми для PS5 2025 года.

Меня это не впечатлило. Похоже на рескин GOT. Недостаточно развития.

– Игроки

Sony уже давно использует этот подход в своих играх, таких как Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok и Spider-Man 2, которые во многом схожи с оригиналами. Теперь фанаты обвиняют игрового гиганта в рескине Tsushima, и этой игре это, вероятно, не сойдет с рук. Это потому, что разработчик обещал внести инновации в сиквел, а добавление оружия — это не инновация.