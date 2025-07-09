Фанат Ghost of Yotei решил пошпионить за штаб-квартирой разработчиков экшена, чем вызвал гнев обычных геймеров

Необычный инцидент, связанный с долгожданным самурайским экшеном Ghost of Yotei, вызвал бурное обсуждение в сети. Один из поклонников игры решил не дожидаться официальной информации и попытался «заглянуть за кулисы» разработки. На днях в соцсетях появилось короткое видео (уже удалено), снятое из окна отеля в Белвью, штат Вашингтон, прямо напротив штаб-квартиры студии Sucker Punch. На ролике видно, как один из сотрудников работает над Ghost of Yotei на экране своего компьютера.

Публикация вызвала не то восхищение, на которое, видимо, рассчитывал автор. Вместо этого пользователи Reddit и других площадок единодушно осудили подобное поведение. Комментарии варьировались от саркастичных — «Сенсация: разработчик работает в студии над игрой студии» — до откровенно резких: «Это крипово. Люди не обязаны терять приватность ради ваших утечек».

Некоторые пользователи рассказали, что работают в крупных игровых компаниях и сталкивались с подобными ситуациями. По их словам, в преддверии важных анонсов разработчики вынуждены заклеивать окна или закрывать жалюзи, чтобы избежать шпионства с дронов и крыш соседних зданий.

Особенно абсурдным поступок выглядит на фоне того, что полноценная презентация Ghost of Yotei уже была анонсирована: 11 июля в 00:00 по московскому времени пройдёт специальный выпуск State of Play, полностью посвящённый игре.

Ghost of Yotei выходит 2 октября 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5. По неофициальной информации, релиз на ПК может состояться в течение шести месяцев или года после консольного запуска.