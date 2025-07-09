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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 219 оценок

Фанат Ghost of Yotei решил пошпионить за штаб-квартирой разработчиков экшена, чем вызвал гнев обычных геймеров

Gutsz Gutsz

Необычный инцидент, связанный с долгожданным самурайским экшеном Ghost of Yotei, вызвал бурное обсуждение в сети. Один из поклонников игры решил не дожидаться официальной информации и попытался «заглянуть за кулисы» разработки. На днях в соцсетях появилось короткое видео (уже удалено), снятое из окна отеля в Белвью, штат Вашингтон, прямо напротив штаб-квартиры студии Sucker Punch. На ролике видно, как один из сотрудников работает над Ghost of Yotei на экране своего компьютера.

Публикация вызвала не то восхищение, на которое, видимо, рассчитывал автор. Вместо этого пользователи Reddit и других площадок единодушно осудили подобное поведение. Комментарии варьировались от саркастичных — «Сенсация: разработчик работает в студии над игрой студии» — до откровенно резких: «Это крипово. Люди не обязаны терять приватность ради ваших утечек».

Некоторые пользователи рассказали, что работают в крупных игровых компаниях и сталкивались с подобными ситуациями. По их словам, в преддверии важных анонсов разработчики вынуждены заклеивать окна или закрывать жалюзи, чтобы избежать шпионства с дронов и крыш соседних зданий.

Особенно абсурдным поступок выглядит на фоне того, что полноценная презентация Ghost of Yotei уже была анонсирована: 11 июля в 00:00 по московскому времени пройдёт специальный выпуск State of Play, полностью посвящённый игре.

Ghost of Yotei выходит 2 октября 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5. По неофициальной информации, релиз на ПК может состояться в течение шести месяцев или года после консольного запуска.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Tommy.

Сонибоям мозг не нужен, им нужна только игра

7
Neko-Aheron

Угу, сами играйте за это … наши бы нормальную японку, а не конченую феминистку

6
нитгитлистер

примеры в студию))

2
ZAUSA
Угу, сами играйте за это … наши бы нормальную японку, а не конченую феминистку

Мда... не кошка-баба.

2
LHK ZAUSA

"это" в целом почти не ничего общего с женщинами не имеет. Про кошко девак и речи нет.

1
нитгитлистер

темный пиар тоже пиар))

2
ka27

Коричневый пиар - тоже пиар...

А какая игра, такой и пиар

2
нитгитлистер ka27

ты про что вообще?

ka27 нитгитлистер

Про Ghost of Yotei, фемское Г

🐵

нитгитлистер

повторюсь. детский сад. фредди мерьюри был геем но ни кому не мешает слушать его песни и подпивать. если покопаться подумать можно ещё 100500 примеров привести. вообще пофиг кто что там кому говорит за что топит. много ль вы знаете о убеждениях актеров персами которрых вы играете? задумываетесь ли вообще об этом? коненчо нет.

2
janfondebruno

Так обязательно в каждой новости будет какой то обсер чего то )))) по другому та не могут . Угомонитесь уже . Не нравится не играйте

1