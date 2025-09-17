Фанатам не особо понравился трейлер Ghost of Yotei который получил значительно больше дизлайков, чем лайков

Несмотря на значимость события, связанного с Ghost of Yotei, как части наследия Ghost of Tsushima, оно вызвало большое количество негативных отзывов среди геймеров. Даже поклонники первой игры франшизы не выражают особого энтузиазма по поводу предстоящей игры.

Одной из основных причин критики стала главная героиня игры, которая вызвала споры из-за своих публичных заявлений. Кроме того, многие фанаты считают, что игра выглядит слишком шаблонно и не имеет существенных отличий от Ghost of Tsushima.

Студия, стоящая за игрой, недавно оказалась в центре политического скандала, что ещё больше усилило критику. Недавно выпущенный трейлер Yotei получил множество дизлайков из-за продолжающихся проблем, связанных с игрой. Если трейлер игры получает больше дизлайков, чем лайков, это может быть явным признаком того, что игра может не окупиться при запуске и что фанаты не в восторге от неё.

Как видно на изображении выше, трейлер получил значительное количество дизлайков. На данный момент у него всего 15 тысяч лайков против 31 тысячи дизлайков, то есть соотношение дизлайков к лайкам составляет более двух к одному. Если игра получает в два раза больше дизлайков, чем лайков, это редко бывает хорошим знаком и обычно свидетельствует о значительной неудовлетворённости игрового сообщества.

Это соотношение взято с официального YouTube-канала PlayStation. IGN также опубликовал трейлер, который получил почти в четыре раза больше дизлайков, чем лайков. Судя по всему, фанаты выразили своё разочарование в комментариях, отметив, что обсуждения там более увлекательные, чем сам трейлер. Это говорит о том, что игра может оказаться не такой успешной, как её предшественница.