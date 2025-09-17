Фанатам не особо понравился трейлер Ghost of Yotei который получил значительно больше дизлайков, чем лайков

Несмотря на значимость события, связанного с Ghost of Yotei, как части наследия Ghost of Tsushima, оно вызвало большое количество негативных отзывов среди геймеров. Даже поклонники первой игры франшизы не выражают особого энтузиазма по поводу предстоящей игры.
Одной из основных причин критики стала главная героиня игры, которая вызвала споры из-за своих публичных заявлений. Кроме того, многие фанаты считают, что игра выглядит слишком шаблонно и не имеет существенных отличий от Ghost of Tsushima.
Студия, стоящая за игрой, недавно оказалась в центре политического скандала, что ещё больше усилило критику. Недавно выпущенный трейлер Yotei получил множество дизлайков из-за продолжающихся проблем, связанных с игрой. Если трейлер игры получает больше дизлайков, чем лайков, это может быть явным признаком того, что игра может не окупиться при запуске и что фанаты не в восторге от неё.
Как видно на изображении выше, трейлер получил значительное количество дизлайков. На данный момент у него всего 15 тысяч лайков против 31 тысячи дизлайков, то есть соотношение дизлайков к лайкам составляет более двух к одному. Если игра получает в два раза больше дизлайков, чем лайков, это редко бывает хорошим знаком и обычно свидетельствует о значительной неудовлетворённости игрового сообщества.
Это соотношение взято с официального YouTube-канала PlayStation. IGN также опубликовал трейлер, который получил почти в четыре раза больше дизлайков, чем лайков. Судя по всему, фанаты выразили своё разочарование в комментариях, отметив, что обсуждения там более увлекательные, чем сам трейлер. Это говорит о том, что игра может оказаться не такой успешной, как её предшественница.
Так первая часть тоже калом была, во второй ничего не изменилось. Смысл дизить?
С чего это она калом была? Вполне самобытный ассасин в Японии, только название другое)) Так сказать, то чем должна быть Shadows, а не рпг-дрочня.
первая часть мне понравилась. игра была про настоящего самурая! прошел всю, включая дополнение остров ики. а этот спинофф - повесточное дерьмо
Все верно,первая часть была унылым калом который вознесли в пику TLOU2, плевать что геймплей унылый зато без повесточки, с сиквелом круг закроется, будет всё: и древний унылый геймплей и повесточка,жрите не обляпайтесь
Гусь был лажей, а йети и подавно
Все лучшее что было в тебе, скатилось по ж..пе твоей мамаши и осталось мокрым пятном на матрасе
Просто один из разрабов нетрадиционной ориентации порадовался убийству Чарли Кирка, который ставил молодежи мозги на место, объясняя, что переодетый мужик не становится от этого женщиной. Сакер Панч уволили ОНО, но не извинились и не сделали заявление по поводу того, что студия не придерживается таких же взглядов (потому что она на самом деле придерживается). И вот они зассали выложить трейлер в твиттере, так как боялись что там их с г*вном смешают, поэтому люди решили смешать эту игру с г*вном на ютубе) Жалко только на продажи не сильно повлияет. Хотя если бюджет игры вырос по сравнению с Цусимой...
А вот нашли бы хорошую, красивую актрису на роль главной героини, а не кикимору с хрен пойми чем в штанах… было бы лайков больше
ну не выгледит она на столько ужасно в игре камон хватит уже раздувать из мухи слона блин, и ты видел что там у нее в штанах в игре?
Кончено не понравилось, мы ждали черного г0мосека транcвестита. А тут какая та милфа! Первая часть была прекрасна. там можно было на волосатую потную жопу любоваться а здесь нет волосни...
В комментах все упоминают какого-то Чарли Кирка и хейтят игру. Каким образом это связано - загадка.
В гугле забанили?
Был такой правый активист в США, которого недавно застрелили. Кто-то из студии разработчика это злобно прокомментировал, комментарий утек в сеть и полетело оно на вентилятор
Загуглил без твоего замечания, умник.
Не нравиться, но один х*й купят терпилы
Наконец люди начали замечать. )
Мне казалось, что это понятно ещё со времён Человека-Паука 2.
Первая часть скучная была, но боевка красивая, как в самурайских фильмах. У Sucker Punch, как по мне, вообще все скучное, но с красивой боевкой, подозреваю и тут так же будет.
Согласен, вообще так себе игра
Первая часть нормальная ,про настоящего самурая. А эта часть видно ,что повестки наделают да и интереса уже такого нет.
Если бы он был нормальным самураем тех лет, то дядя его бы не стал пытаться убивать в конце...