Фанаты Ghost of Yotei считают, что нашли отсылку к клану Сакай из Ghost of Tsushima

Во время недавней State of Play, посвященной Ghost of Yotei, фанаты серии Sucker Punch заметили интересную деталь, которая может оказаться не только пасхальным яйцом, но и отсылкой к предыдущей игре студии, Ghost of Tsushima.

Так, примерно на 13:29 минуте был замечен шлем, который Дзин Сакай носил в Ghost of Tsushima, или, по крайней мере, нечто, очень похожее на доспехи Дзина. И хотя действие Ghost of Yotei разворачивается спустя более 300 лет после событий Цусимы, шлем явно схож с доспехами клана Сакай. Что интересно, один из рогов шлема, по всей видимости, поврежден, что породило догадки о судьбе самого Дзина и о возможном символическом значении этой детали.

И хотя новая главная героиня игры, Ацу, не имеет прямой связи с Дзином (она «свободный волк», а не «самурай с правилами»), появление в игре элементов его брони может говорить о чем-то большем, чем простая дань уважения. Возможно, в игре появится возможность получить и надеть доспехи Сакаи, а также встретиться с потомками Дзина или пережить короткий флэшбэк с его участием.

Пока Sucker Punch официально не подтвердили наличие контента из Ghost of Tsushima в Ghost of Yotei, но и одного этого элемента оказалось достаточно, чтобы разжечь воображение фанатов. Что это - тонкий намек ветеранам серии или начало более масштабной сюжетной линии? Скорее всего, мы узнаем об этом после выхода игры 2 октября.