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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.1 545 оценок

Финансовые показатели Ghost of Yotei впечатляют, но до результатов Ghost of Tsushima ещё далеко

monk70 monk70

Согласно оценкам аналитической компании Alinea Analytics, игра Ghost of Yotei принесла около 407 миллионов долларов выручки. Этот показатель сопоставим с результатами Ghost of Tsushima за аналогичный период: тогда предшественница заработала 418 миллионов долларов — примерно на 3% больше.

Разрыв становится ещё заметнее, если взглянуть на количество проданных копий. По оценкам, Ghost of Yotei разошлась тиражом в 5,4 миллиона экземпляров, тогда как Ghost of Tsushima за тот же срок достигла отметки почти в 7 миллионов копий.

На эти результаты, помимо прочего, повлияла ценовая политика. Ghost of Yotei вышла по цене 70 долларов, и с тех пор ее стоимость снижалась лишь дважды. Ghost of Tsushima на старте стоила 60 долларов, а менее чем через три месяца ее можно было приобрести уже за 45 долларов. По расчётам аналитиков, выручка с каждой проданной копии у новой игры примерно на 26% выше.

Впрочем, стоит учитывать и разницу в базе установленных консолей. На аналогичном этапе жизненного цикла Ghost of Tsushima на рынке насчитывалось около 117 миллионов консолей PS4 и 10 миллионов PS5. Ghost of Yotei же доступна эксклюзивно на PS5 — платформе, чей совокупный объем продаж на сегодняшний день составляет почти 100 миллионов устройств.

Аналитики также отмечают, что темпы роста выручки Ghost of Yotei замедляются быстрее, чем это было у ее предшественницы. Тем не менее игра продолжает демонстрировать уверенные продажи: в 2026 году она привлекла 1,8 миллиона новых покупателей, принеся 121 миллион долларов дохода. И это — несмотря на ограниченное количество скидок и крайне высокую конкуренцию со стороны других релизов. Результаты не свидетельствуют о провале игры. Хотя Ghost of Yotei разошлась меньшим тиражом, чем Ghost of Tsushima (если сравнивать аналогичные периоды после выхода), доходы от обеих игр сопоставимы.

Консоли 83 Индустрия 84
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Комментарии:  17
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

в 2 раза хуже продаётся, и всё из-за сжп. надеюсь, это будет для них уроком

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