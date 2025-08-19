Геймплейный трейлер Ghost of Yotei с Gamescom подтверждает возвращение сетевого режима

На церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live студия Sucker Punch Productions представила новый геймплейный трейлер своего самурайского экшена Ghost of Yotei. Помимо свежих кадров из одиночной кампании, ролик подтвердил то, на что так надеялись фанаты — в игру вернется популярный кооперативный режим «Легенды».

Сетевой режим, получивший название Ghost of Yotei Legends, выйдет в качестве бесплатного дополнения для всех владельцев основной игры. Однако, в отличие от одиночной кампании, его придется подождать — релиз мультиплеера запланирован на 2026 год.

Разработчики поделились и первыми деталями нового режима. Как и в Ghost of Tsushima, игроков ждут:

Сюжетные миссии для двух игроков.

Матчи на выживание для четырех игроков.

В этот раз на выбор будет представлено четыре класса персонажей, а в качестве противников выступят «демонические, гигантские версии» членов банды «Шестерка Ётея» и множество других новых врагов.

Релиз основной одиночной кампании Ghost of Yotei состоится 2 октября 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Позднее экшен должен добраться и до ПК.