Ghost of Yotei будет иметь четкую структуру сюжета, в отличие от AC Shadows

Ghost of Yotei получила кучу новых подробностей после презентации игрового процесса на PlayStation. Кроме того, Sucker Punch поделилась и сюжетными подробностями, вновь подчеркнув, что сюжет игры завязан на мести Ацу.

И хотя в центре внимания игры окажутся шесть конкретных целей, получивших название «Шестерку Йотей» (Yotei Six), по своей сути напоминающих Assassin's Creed Shadows, по словам Sucker Punch, игра будет следовать заданной структуре повествования, в которой Ацу будет охотиться на «Шестерку Йотей».

Обсуждая сюжет Ghost of Yotei, режиссер Джейсон Коннелл рассказал VGC о роли «Шестерки Йотей». Он отметил, что Sucker Punch не собирается позволять игрокам убивать шесть целей, основываясь на своих предпочтениях. Вместо этого игра будет следовать сюжету, который имеет четкое начало, середину и конец, и будет вращаться вокруг этих врагов. По словам разработчиков, именно сюжет жизненно важен для общего впечатления от игры.

Вы не сможете пройти кого-то из «Шестерки Йотей» в произвольном порядке. Существует сюжетная арка со своей собственной структурой. Очень важная структура. Но в первые часы игры, особенно в начальной главе, мы даем игроку возможность выбрать, за кем из Шести Йота он последует в первую очередь".

— Джейсон Коннелл

Это хорошая новость, поскольку фанаты выражали опасения по поводу сюжета и общей истории Ghost of Yotei, когда узнали о «Шестерке Йотея». Беспокойство было вызвано, прежде всего, подходами самой Ubisoft за несколько месяцев до этого, поскольку Ghost of Tsushima также черпала вдохновение из структуры открытого мира от французского издателя.

Assassin's Creed Shadows использовала противоположный подход, где для каждой цели давались короткие истории, смутно связанные с общим повествованием. Подобная концепция привела к тому, что сюжет Assassin's Creed Shadows получился разрозненным и менее проработанным, по сравнению с прошлыми частями. В Sucker Punch, очевидно, решили избежать подобных ошибок при разработке Yotei Six.