Ghost of Yotei Complete Edition получит физический релиз, но не весь контент будет доступен на диске

Sony и Sucker Punch подтвердили, что Ghost of Yotei Complete Edition получит физический релиз. Это хорошая новость для коллекционеров, особенно в контексте объявления Sony о том, что с 2028 года она больше не будет выпускать игры на дисках. Однако оказалось, что коробочное издание не будет содержать весь контент с диска.

Студия сообщила, что Ghost of Yotei Complete Edition будет иметь обложку в стиле Ghost of Tsushima Director's Cut, что позволит обеим версиям сформировать целостную коллекцию на полке. Однако небольшая надпись на обложке быстро привлекла внимание фанатов.

В сообщении говорится, что дополнение Echoes of Sekigahara будет доступно только после установки обновления 2.0 или более поздней версии. Для загрузки контента также потребуется подключение к интернету и учётная запись PlayStation Network.

Это означает, что новое дополнение не будет включено непосредственно в диск, что сразу же вызвало споры среди тех, кто выступает за сохранение физических копий игр. Многие игроки указывают на то, что Complete Edition по определению должно включать весь контент с диска, без необходимости дополнительных загрузок.

Пока неизвестно, почему было принято такое решение, но наиболее вероятная причина — просто размер игры. Базовая версия Ghost of Yotei и так занимает много места, а добавление нового дополнения может превысить ёмкость одного Blu-ray диска.

Это решение отражает все более распространённую практику в индустрии. Хотя Sony по-прежнему выпускает игры в коробках, все большее их количество требует загрузки данных или дополнительного контента из интернета.