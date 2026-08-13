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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.1 532 оценки

Ghost of Yotei Complete Edition получит физический релиз, но не весь контент будет доступен на диске

monk70 monk70

Sony и Sucker Punch подтвердили, что Ghost of Yotei Complete Edition получит физический релиз. Это хорошая новость для коллекционеров, особенно в контексте объявления Sony о том, что с 2028 года она больше не будет выпускать игры на дисках. Однако оказалось, что коробочное издание не будет содержать весь контент с диска.

Студия сообщила, что Ghost of Yotei Complete Edition будет иметь обложку в стиле Ghost of Tsushima Director's Cut, что позволит обеим версиям сформировать целостную коллекцию на полке. Однако небольшая надпись на обложке быстро привлекла внимание фанатов.

В сообщении говорится, что дополнение Echoes of Sekigahara будет доступно только после установки обновления 2.0 или более поздней версии. Для загрузки контента также потребуется подключение к интернету и учётная запись PlayStation Network.

Это означает, что новое дополнение не будет включено непосредственно в диск, что сразу же вызвало споры среди тех, кто выступает за сохранение физических копий игр. Многие игроки указывают на то, что Complete Edition по определению должно включать весь контент с диска, без необходимости дополнительных загрузок.

Пока неизвестно, почему было принято такое решение, но наиболее вероятная причина — просто размер игры. Базовая версия Ghost of Yotei и так занимает много места, а добавление нового дополнения может превысить ёмкость одного Blu-ray диска.

Это решение отражает все более распространённую практику в индустрии. Хотя Sony по-прежнему выпускает игры в коробках, все большее их количество требует загрузки данных или дополнительного контента из интернета.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
SERGIOUS LEE

Надо будет в первую часть сыграть, руки никак не доходят

1
ДЕНИСКА_омск

"некомплит эдишн"

kotasha

Нахрен эту игру, взяли прогрессивную актрису, да сам жанр это не моё, раньше было совсем другие игры, а получили зачистку на подобии блок постов в ассаине.

aquaftor

Я даже первую не смог доиграть - даже скучная.

Eragon777

Лучше бы порт на пк сделали, ироды.