Ghost of Yotei Complete Edition получит физический релиз, но не весь контент будет доступен на диске

Sony и Sucker Punch подтвердили, что Ghost of Yotei Complete Edition получит физический релиз. Это хорошая новость для коллекционеров, особенно в контексте объявления Sony о том, что с 2028 года она больше не будет выпускать игры на дисках. Однако оказалось, что коробочное издание не будет содержать весь контент с диска.
Студия сообщила, что Ghost of Yotei Complete Edition будет иметь обложку в стиле Ghost of Tsushima Director's Cut, что позволит обеим версиям сформировать целостную коллекцию на полке. Однако небольшая надпись на обложке быстро привлекла внимание фанатов.
В сообщении говорится, что дополнение Echoes of Sekigahara будет доступно только после установки обновления 2.0 или более поздней версии. Для загрузки контента также потребуется подключение к интернету и учётная запись PlayStation Network.
Это означает, что новое дополнение не будет включено непосредственно в диск, что сразу же вызвало споры среди тех, кто выступает за сохранение физических копий игр. Многие игроки указывают на то, что Complete Edition по определению должно включать весь контент с диска, без необходимости дополнительных загрузок.
Пока неизвестно, почему было принято такое решение, но наиболее вероятная причина — просто размер игры. Базовая версия Ghost of Yotei и так занимает много места, а добавление нового дополнения может превысить ёмкость одного Blu-ray диска.
Это решение отражает все более распространённую практику в индустрии. Хотя Sony по-прежнему выпускает игры в коробках, все большее их количество требует загрузки данных или дополнительного контента из интернета.
Надо будет в первую часть сыграть, руки никак не доходят
"некомплит эдишн"
Нахрен эту игру, взяли прогрессивную актрису, да сам жанр это не моё, раньше было совсем другие игры, а получили зачистку на подобии блок постов в ассаине.
Я даже первую не смог доиграть - даже скучная.
Лучше бы порт на пк сделали, ироды.