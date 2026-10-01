Ghost of Yotei: Complete Edition вышла на PS5 с дополнением "Сэкигахара" и новым режимом выживания

Издание Ghost of Yōtei: Complete Edition уже доступно на PlayStation 5. В комплект входят новое сюжетное дополнение «Эхо Сэкигахары» и одиночный режим выживания «Самые разыскиваемые»; владельцы оригинальной игры могут получить доступ к этим нововведениям, приобретя апгрейд до Complete Edition за $14,99.

В дополнении «Эхо Сэкигахары» Ацу отправляется в предгорья Асёро — ранее не показанную область острова Эдзо, контролируемую фракцией «Гадюки», верной Змею. Сюжет переключается между настоящим временем и воспоминаниями о битве при Сэкигахаре, уделяя особое внимание истории отношений Ацу и Нагато, сражавшихся бок о бок на материке.

Дополнение добавляет новые типы врагов и тяжёлое оружие, а также дополнительные «Мифические сказания», способности, комплекты доспехов, косметические предметы и прочий контент.

«Самые разыскиваемые» — это одиночный боевой режим выживания, построенный на выполнении заказов с возрастающей сложностью, вдохновлённых группой «Шестерка Ётэй». Игрокам предстоит сражаться с волнами врагов и мини-боссами, выбирая перки и улучшения в ходе каждого забега, прежде чем выйти на бой с финальным боссом.

В режиме «Самые разыскиваемые» доступны четыре персонажа. Ацу сражается двумя катанами, Оюки использует кусаригаму, а Нагато вооружён копьем яри. К ним присоединяется и протагонист Ghost of Tsushima Дзин Сакай, вооружённый своей катаной и владеющий всеми четырьмя фирменными боевыми стойками.

Ghost of Yotei также получила обновление с поддержкой технологии Quick Spectral Super Resolution (QSSR). Эта технология реконструкции изображения для базовой PS5 уже сегодня доступна в качестве дополнительной графической опции.