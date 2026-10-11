Ghost of Yotei добралась до игрового процесса на ПК через эмулятор PS5 - RTX 4090 пока выдаёт всего 11 FPS

Ещё один эксклюзив PlayStation 5 демонстрирует прогресс в эмуляции на ПК. На этот раз разработчикам удалось запустить Ghost of Yōtei непосредственно в игровом процессе: новые кадры и скриншоты показывают, что проект уже проходит дальше меню и вступительных сцен. Производительность пока остаётся низкой, а некоторые графические проблемы всё ещё требуют исправления.

На одном из скриншотов показана битва с боссом The Snake на системе с GeForce RTX 4090 и Ryzen 7 7800X3D. Эмулятор в этот момент показывает всего 10,9 FPS. Саму сцену уже можно нормально распознать, однако заметны ошибки рендеринга, в том числе некорректное отображение некоторых эффектов.

Отдельно разработчик Foued продемонстрировал Ghost of Yōtei на модифицированной версии SharpEmu. Как сообщается, он работал до четырёх часов утра, пытаясь устранить графическую проблему, которая мешала игре корректно отображаться. В новой демонстрации качество изображения заметно улучшилось, хотя проблемы со звуком и низкая производительность пока сохраняются.

Производительностью планируют заняться позднее: сейчас основной задачей остаётся правильный рендеринг игры, а оптимизация начнётся после того, как больше элементов графического конвейера заработают должным образом.

Прогресс Ghost of Yōtei последовал за недавними успехами в запуске на ПК другого эксклюзива PS5 — Marvel’s Wolverine. Эта игра также прошла путь от меню и кат-сцен до непосредственно игрового процесса через KytyPS5, а теперь разработчики сосредоточились на повышении производительности после устранения ряда проблем совместимости. Ранее Wolverine работала всего с несколькими кадрами в секунду.

Сейчас существует уже несколько проектов эмуляции PlayStation 5, среди которых KytyPS5, SharpEmu и PS5PCEM, а также многочисленные ответвления от других разработчиков. Пока Ghost of Yōtei ещё далека от полноценной игры на ПК, но прогресс эмуляции продолжается достаточно быстро, и дальнейшая работа будет сосредоточена на исправлении графики, звука и производительности.