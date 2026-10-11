ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.1 542 оценки

Ghost of Yotei добралась до игрового процесса на ПК через эмулятор PS5 - RTX 4090 пока выдаёт всего 11 FPS

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Ещё один эксклюзив PlayStation 5 демонстрирует прогресс в эмуляции на ПК. На этот раз разработчикам удалось запустить Ghost of Yōtei непосредственно в игровом процессе: новые кадры и скриншоты показывают, что проект уже проходит дальше меню и вступительных сцен. Производительность пока остаётся низкой, а некоторые графические проблемы всё ещё требуют исправления.

Ghost of Yotei впервые начала рендерить игровой мир через AnyPS5 - пока со скоростью 3,4 кадра в минуту

На одном из скриншотов показана битва с боссом The Snake на системе с GeForce RTX 4090 и Ryzen 7 7800X3D. Эмулятор в этот момент показывает всего 10,9 FPS. Саму сцену уже можно нормально распознать, однако заметны ошибки рендеринга, в том числе некорректное отображение некоторых эффектов.

Отдельно разработчик Foued продемонстрировал Ghost of Yōtei на модифицированной версии SharpEmu. Как сообщается, он работал до четырёх часов утра, пытаясь устранить графическую проблему, которая мешала игре корректно отображаться. В новой демонстрации качество изображения заметно улучшилось, хотя проблемы со звуком и низкая производительность пока сохраняются.

Производительностью планируют заняться позднее: сейчас основной задачей остаётся правильный рендеринг игры, а оптимизация начнётся после того, как больше элементов графического конвейера заработают должным образом.

Прогресс Ghost of Yōtei последовал за недавними успехами в запуске на ПК другого эксклюзива PS5 — Marvel’s Wolverine. Эта игра также прошла путь от меню и кат-сцен до непосредственно игрового процесса через KytyPS5, а теперь разработчики сосредоточились на повышении производительности после устранения ряда проблем совместимости. Ранее Wolverine работала всего с несколькими кадрами в секунду.

Ещё недавно был 1 FPS: Marvel's Wolverine теперь разгоняется до 20 FPS на KyTyPS5

Сейчас существует уже несколько проектов эмуляции PlayStation 5, среди которых KytyPS5, SharpEmu и PS5PCEM, а также многочисленные ответвления от других разработчиков. Пока Ghost of Yōtei ещё далека от полноценной игры на ПК, но прогресс эмуляции продолжается достаточно быстро, и дальнейшая работа будет сосредоточена на исправлении графики, звука и производительности.

ПК 3
16
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Шрек vs DLSS 5

Спасибо не надо!

6
6363

лиха беда начало, но играть в это не хочется.)

6
jax baron

что не день то соньку эпут

2
WerGC

я эту подделку подумал еще ставить нормальную версию а не то что эту крикозябру

1