Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.9 459 оценок

Ghost of Yotei готовится к крупному обновлению - "Новая игра+" и более 30 новых косметических предметов

butcher69 butcher69

Sony Interactive Entertainment и Sucker Punch Productions объявили о скором выходе обновления 1.100.000 для Ghost of Yotei. Патч добавляет долгожданный режим New Game+, новые уровни сложности, расширенные возможности прокачки и множество улучшений, рассчитанных как на ветеранов, так и на новичков.

С выходом New Game+ игроки смогут пройти путь Ацу заново, сохранив всё снаряжение и улучшения, полученные в ходе предыдущей кампании. Режим предлагает повышенную сложность, два новых трофея и свежую валюту — Ghost Flowers. Её можно обменять у нового торговца на более чем 30 косметических предметов: комплекты брони, варианты покраски оружия и десять уникальных амулетов. Кроме того, станет доступен дополнительный уровень улучшений для уже имеющихся доспехов и вооружения.

Помимо New Game+, обновление добавит возможность перепроходить контент после завершения основной истории и новый экран статистики, позволяющий отслеживать прогресс. Также появятся дополнительные настройки доступности, включая переназначение кнопок направления, и расширенный фоторежим — со скоростью затвора, сеткой композиции и новыми фильтрами.

Ghost of Yotei уже доступна на PlayStation 5, а новое обновление делает игру ещё удобнее, глубже и насыщеннее.

19
10
Комментарии:  10
TRADS80

ну када на пк то уже, я пряма извёлся весь.

6
CRAZY rock GAME

Через года 2, или в конце 26 года

1
Zick211

Когда весь контент будет.

1
Aleksandrarmagedon

Всмысле? в стиме-же она есть

1
MunchkiN 616

отличный стимул пройти игру еще раз чтоб заполучить всю косметику и коллекционировать ее.

6
The Path to Yourself
1
theatre off tragedy

косметических?

всмысле макияж ей добавят ?💋👄💄

а может даже сиськи и жопу 🍒🍑

4
ZackSnyder

Зачем? Игра максимально одноразовая.

2