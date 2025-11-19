Ghost of Yotei готовится к крупному обновлению - "Новая игра+" и более 30 новых косметических предметов

Sony Interactive Entertainment и Sucker Punch Productions объявили о скором выходе обновления 1.100.000 для Ghost of Yotei. Патч добавляет долгожданный режим New Game+, новые уровни сложности, расширенные возможности прокачки и множество улучшений, рассчитанных как на ветеранов, так и на новичков.

С выходом New Game+ игроки смогут пройти путь Ацу заново, сохранив всё снаряжение и улучшения, полученные в ходе предыдущей кампании. Режим предлагает повышенную сложность, два новых трофея и свежую валюту — Ghost Flowers. Её можно обменять у нового торговца на более чем 30 косметических предметов: комплекты брони, варианты покраски оружия и десять уникальных амулетов. Кроме того, станет доступен дополнительный уровень улучшений для уже имеющихся доспехов и вооружения.

Помимо New Game+, обновление добавит возможность перепроходить контент после завершения основной истории и новый экран статистики, позволяющий отслеживать прогресс. Также появятся дополнительные настройки доступности, включая переназначение кнопок направления, и расширенный фоторежим — со скоростью затвора, сеткой композиции и новыми фильтрами.

Ghost of Yotei уже доступна на PlayStation 5, а новое обновление делает игру ещё удобнее, глубже и насыщеннее.