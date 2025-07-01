Ghost of Yotei и другие игры попали под волну повышения цен в PS Store в Турции и Бразилии

Современные видеоигры и без того не отличаются доступностью, но в некоторых странах ситуация становится критической. Вслед за ростом стоимости подписки PlayStation Plus, Sony решила повысить цены на цифровые игры в PlayStation Store для Турции и Бразилии, вызвав бурю негодования среди игроков.
По сообщениям GameVicio, бразильские пользователи уже столкнулись с новыми ценниками: Silent Hill f теперь стоит 399,90 реалов, а Astro Bot — 339,90. Это почти 73 доллара США за одну игру. При этом цены на физические носители пока остались прежними, хотя и это может быть временно.
В Турции ситуация ещё более острая. Ghost of Yōtei стоит 3449 лир, что почти 87 долларов. В условиях, когда Sony официально покинула российский рынок, турецкий регион стал для многих россиян альтернативой для покупок — теперь и этот путь стал значительно дороже.
Игроки в соцсетях выражают разочарование и требуют объяснений. Повышение затронуло как будущие релизы вроде Death Stranding 2, так и игры, вышедшие более десяти лет назад. Sony объясняет ситуацию «нестабильной экономикой» регионов, но это объяснение вряд ли утешает геймеров, которые теперь вынуждены платить за развлечение сумму, эквивалентную продуктовой корзине.
Сони готова снять со своих холопов последние панцу!
Мне пох у меня Украина мне просто пое****
збс что купил уже, но странно кто то из РФ игроков сидел все еще на турции
гражданам турции и бразилии соболезную