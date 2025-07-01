Ghost of Yotei и другие игры попали под волну повышения цен в PS Store в Турции и Бразилии

Современные видеоигры и без того не отличаются доступностью, но в некоторых странах ситуация становится критической. Вслед за ростом стоимости подписки PlayStation Plus, Sony решила повысить цены на цифровые игры в PlayStation Store для Турции и Бразилии, вызвав бурю негодования среди игроков.

По сообщениям GameVicio, бразильские пользователи уже столкнулись с новыми ценниками: Silent Hill f теперь стоит 399,90 реалов, а Astro Bot — 339,90. Это почти 73 доллара США за одну игру. При этом цены на физические носители пока остались прежними, хотя и это может быть временно.

В Турции ситуация ещё более острая. Ghost of Yōtei стоит 3449 лир, что почти 87 долларов. В условиях, когда Sony официально покинула российский рынок, турецкий регион стал для многих россиян альтернативой для покупок — теперь и этот путь стал значительно дороже.

Игроки в соцсетях выражают разочарование и требуют объяснений. Повышение затронуло как будущие релизы вроде Death Stranding 2, так и игры, вышедшие более десяти лет назад. Sony объясняет ситуацию «нестабильной экономикой» регионов, но это объяснение вряд ли утешает геймеров, которые теперь вынуждены платить за развлечение сумму, эквивалентную продуктовой корзине.