Ghost Of Yotei лидирует в списке предзаказов PlayStation Store в более чем дюжине стран

Разработчики Sucker Punch и PlayStation Studios готовятся к самому большому релизу года для владельцев PlayStation 5. Продолжение нашумевшей Ghost of Tsushima стало настоящим хитом еще до выхода.

Создатели таких франшиз, как Sly Cooper и inFamous, создали одну из лучших игр в истории PlayStation 4 и настоящий культурный феномен — Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei, анонсированная некоторое время назад, недавно стала доступна для предварительного заказа в PlayStation Store, и, как оказалось, игроки буквально ухватились за предстоящий хит PlayStation Studios.

Согласно данным PlayStation Store, Ghost of Yotei стала номер один по предзаказам в более чем 12 странах. Учитывая засуху в играх PlayStation Studios, это вполне ожидаемый успех, который ясно показывает, что фанаты по-прежнему хотят отличных однопользовательских игр.