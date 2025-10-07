ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 359 оценок

Ghost Of Yotei может стать одной из самых продаваемых игр 2025 года в Японии

Gruz_ Gruz_

Еще до премьеры часть игроков объявила о бойкоте Ghost of Yotei, однако все указывает на то, что в Стране восходящего солнца никто не обращает внимания на интернет-призывы. Новый эксклюзив для PlayStation стал настоящим хитом — согласно отчету STV News, самурайский экшен от Sucker Punch продается чрезвычайно хорошо и уже называется одной из самых продаваемых игр 2025 года в Японии..

Как сообщается, Ghost of Yotei буквально "захватила Японию" с момента релиза 2 октября. Сеть магазинов Yodobashi Camera подтверждает, что игра борется за первое место среди бестселлеров этого года. В некоторых торговых центрах в регионе Хоккайдо ввели ограничения на количество покупателей, чтобы удовлетворить спрос.

Интересно, что Ghost of Yotei не только покоряет сердца геймеров, но и оживляет местную экономику и туризм Хоккайдо. Так, ремесленники из Нисеко начали делать сувениры, вдохновленные игрой, такие как ручные значки и магниты из местного дерева, а местные власти готовят туристическую кампанию, охватывающую семь населенных пунктов у подножия горы Йотей.

По данным японских СМИ, Ghost of Yotei уже стал культурным феноменом, объединившим цифровое искусство и наследие региона. Сочетание красивых пейзажей, динамичной системы боя и сильных эмоций оказалось рецептом успеха — как в Японии, так и за ее пределами

Все говорит о том, что Sony может утверждать, что это один из самых больших успехов бренда PlayStation за последние годы.

25
30
Комментарии:  30
agula98

Про первую часть тоже писали когда она была экзос, что это какой-то мега хит а как на комп вышла,все увидели что это скучный рескин ассасина вот щас тоже самое делают и со второй частью, создают искусственный хайп

13
-zotik-

При этом цусима отличная игра

11
DezkQ -zotik-

При это тусима, скучная, нудная, кривая, растянутая, полностью слитая в последнем акте, помойка.

9
Комментарий удален
Константин335

И продастся заслуженно

8
Haliburton
2
Haliburton
5
kotasha

Норм так сони прокатила своих пользователей длц за 70$, лучше ещё раз RDR 2 пройти чем этот не бинарный высер.

5
sa1958

Да ладно.

4
Azimut zvuk

Но это не точно...

4
Алексий Бяконт

Японцы не умеют делать иммерсивные игры. Sony приходится нанимать западную студию, чтобы те создали качественную AA-игру про Японию.

3
Abramski90

стрим смотрел - вроде прикольно выглядит,кажется сыграл бы) но цусима че то как то не зашел,2-3ч сыграл и все)) хотя цусиму смотрел немного перед релизом,тоже думал круто)))

2
Panko

У меня была с Цусимой такая же ситуация: игра явно делалась долго и за недорого, что превратилось в очень бюджетный проект со страшненькими модельками нпс, кривыми анимациями, мыльными текстурами и геймдизайном игры 15-летней давности. Играл и было ощущение, что прохожу ремастеред версию какого-то проекта с PS3. Потом выключил на мониторе HDR и накатил Reshade, что позволило посмотреть на игру с другой стороны - оказалось, что она изначально делалась под SDR, а HDR к ней прикрутили на отвали. Поиграл себе ещё немного и обнаружил приятно скроенный мир Японии тех лет, вполне годные побочные истории и удивительно приятную атмосферу мира, в котором хочется находится. Да картинка не хвастается технологичностью, но движок тянет дальность прорисовки на уровне Rage от RockStar, что способствует погружению. Прокачка и новые возможности по стороне боевой системы позволили превратиться в того самого Призрака Цусимы, который мочит всех и вся кто встанет у него на дороге. В общем: игра понравилась очень и жду возможности поиграть в продолжение - там, как видно, подтянули все слабые стороны Цусимы и развили всё то, что уже было хорошо.