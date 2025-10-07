Ghost Of Yotei может стать одной из самых продаваемых игр 2025 года в Японии

Еще до премьеры часть игроков объявила о бойкоте Ghost of Yotei, однако все указывает на то, что в Стране восходящего солнца никто не обращает внимания на интернет-призывы. Новый эксклюзив для PlayStation стал настоящим хитом — согласно отчету STV News, самурайский экшен от Sucker Punch продается чрезвычайно хорошо и уже называется одной из самых продаваемых игр 2025 года в Японии..

Как сообщается, Ghost of Yotei буквально "захватила Японию" с момента релиза 2 октября. Сеть магазинов Yodobashi Camera подтверждает, что игра борется за первое место среди бестселлеров этого года. В некоторых торговых центрах в регионе Хоккайдо ввели ограничения на количество покупателей, чтобы удовлетворить спрос.

Интересно, что Ghost of Yotei не только покоряет сердца геймеров, но и оживляет местную экономику и туризм Хоккайдо. Так, ремесленники из Нисеко начали делать сувениры, вдохновленные игрой, такие как ручные значки и магниты из местного дерева, а местные власти готовят туристическую кампанию, охватывающую семь населенных пунктов у подножия горы Йотей.

По данным японских СМИ, Ghost of Yotei уже стал культурным феноменом, объединившим цифровое искусство и наследие региона. Сочетание красивых пейзажей, динамичной системы боя и сильных эмоций оказалось рецептом успеха — как в Японии, так и за ее пределами

Все говорит о том, что Sony может утверждать, что это один из самых больших успехов бренда PlayStation за последние годы.