Ghost of Yotei находится на первых местах по предзаказам в PlayStation Store в 11 странах

Ghost of Yotei подвергается критике со стороны фанатов с момента своего анонса. Учитывая все споры и негатив вокруг игры, можно было бы ожидать, что она будет не очень популярна на старте. Тем не менее, она уже возглавила чарты предзаказов в PlayStation Store в нескольких странах.

Пользователь IconEra Puff поделился списком стран, где Ghost of Yotei демонстрирует исключительные успехи. Согласно публикации, игра входит в тройку лидеров во всех 11 перечисленных странах, а в некоторых из них даже заняла первые места.

В список входят такие страны, как США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония, Польша, Турция, Италия, Греция, Франция, Германия. Стоит отметить, что делюкс-издание игры продаётся тиражом, превосходящим базовое, в каждой стране, что довольно удивительно, учитывая его более высокую стоимость.

Делюкс-издание не предлагает никаких серьёзных бонусов или раннего доступа к игре. Однако оно включает в себя комплект брони «Змеи», альтернативную краску для брони, уникальный цвет для лошади и сёдла, внутриигровой амулет, золотой комплект для меча и карты путешественников.

Как бы то ни было, впечатляет, что Ghost of Yotei продаётся лучше почти всех остальных игр в 11 странах, особенно за две недели до официального релиза по всему миру. Официальный релиз игры состоится 2 октября 2025 года, но пока нет информации о возможном релизе на ПК.