Ghost of Yotei находится на первых местах по предзаказам в PlayStation Store в 11 странах

Ghost of Yotei подвергается критике со стороны фанатов с момента своего анонса. Учитывая все споры и негатив вокруг игры, можно было бы ожидать, что она будет не очень популярна на старте. Тем не менее, она уже возглавила чарты предзаказов в PlayStation Store в нескольких странах.
Пользователь IconEra Puff поделился списком стран, где Ghost of Yotei демонстрирует исключительные успехи. Согласно публикации, игра входит в тройку лидеров во всех 11 перечисленных странах, а в некоторых из них даже заняла первые места.
В список входят такие страны, как США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония, Польша, Турция, Италия, Греция, Франция, Германия. Стоит отметить, что делюкс-издание игры продаётся тиражом, превосходящим базовое, в каждой стране, что довольно удивительно, учитывая его более высокую стоимость.
Делюкс-издание не предлагает никаких серьёзных бонусов или раннего доступа к игре. Однако оно включает в себя комплект брони «Змеи», альтернативную краску для брони, уникальный цвет для лошади и сёдла, внутриигровой амулет, золотой комплект для меча и карты путешественников.
Как бы то ни было, впечатляет, что Ghost of Yotei продаётся лучше почти всех остальных игр в 11 странах, особенно за две недели до официального релиза по всему миру. Официальный релиз игры состоится 2 октября 2025 года, но пока нет информации о возможном релизе на ПК.
а откуда эти цифры по предзаказам? от sony? и прям сразу надо верить?
Ну не диванным комментаторам с Плейграунда же верить
Уже поиграл, эксклюзивный билд получил, эксперт?) и так, для справки: тираж у Цусимы 13 млн проданных копий, при таких цифрах вообще никаких сомнений в высоком спросе на сиквел нет
Да да да, самая успешная, самая популярная, трилиарды дохода окупаемости в первый час... Вот вам скидка 90% потому что мы уже заработали сколько хотели. Тупые зумерки, которые привыкли с лопаты хавать, конечно, какую то кассу сделают, и пара педиков фанатов этого гг, но надеюсь это мертворождённая херь будет еще одним гвоздём в крышку гроба воткнутых
Слыш, не надо оскорблять, всех зуммеров, называя их сонибоями.
На безрыбье и рак рыба. Тем более когда это активно пиарят судя по новостям. А касательно негатива вполне логично.
Как раз в тех странах, где мужикам не рекомендуется даже смотреть на женщин, чтобы не словить повестку в суд. Вполне понятно, бедолаги. Мне лично не импонируют милфы в соломенных шляпах, даже если они выпускают кишки, я лучше подожду милашку Цириллу. Вот если бы гг была в стиле Гого Юбари, то да, тейк май мани сразу.
Что и требовалось доказать, я же говорил что у неё с продажами будет все отлично 👌
Как бы игру не хейтили (в большинстве своём скорей всего заслуженно), в любом случае её ожидают многие для сравнения с оригинальной первой игрой, поэтому тут ничего удивительного, но всё встанет на свои места после выхода и обзоров от геймеров.
Стоит отделять зерна от обиженных, ждущих игру, только чтобы похейтить за фемгг.
С учетом того, что на ps5 кроме tlow ремастерингов нечего и не выходило последние годы, не удивительно, что они полезли за кусок дерьма в экзах
Давай не завидуй чувачек
если игор нет и мусор пойдет для них
через годик выйдет и на твой пк, не плачь только :(
либо гомноеды либо реклама для привлечения
Игра пахнет сюрстреммингом от главной героине