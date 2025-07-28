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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 238 оценок

Ghost of Yotei не будет наказывать за использование одного типа оружия, утверждает Sucker Punch

Gruz_ Gruz_

Ghost of Yotei, несмотря на то что является сиквелом игры 2020 года Ghost of Tsushima, не станет проектом, в основе которого лежит принцип «больше того же самого». Разработчики извлекли урок из первой части и решили заменить систему стоек добавлением разнообразного оружия. Цель - не только внести разнообразие в поединки и сделать так, чтобы каждым оружием игрок сражался по-своему, но и стимулировать его к импровизации. В то же время новая система не будет обязательной.

В Sucker Punch заявили, что хотят дать игрокам как можно больше свободы. Как оказалось, такой подход распространяется и на сражения. В одном из интервью IGN творческий директор Нейт Фокс рассказал, что хотя наиболее оптимальным и эффективным способом игры является «жонглирование» оружием, в боях можно будет использовать и один вид оружия без страха понести наказание.

Игра будет настоятельно рекомендовать игрокам научиться переключать оружие, если это необходимо. Это самый эффективный способ проходить игру. Но, давайте посмотрим правде в глаза, людям иногда хочется играть так, как им больше всего нравится, и за это не будут наказывать. Хотите играть с двумя мечами в каждой руке, потому что это выглядит круто, - можете играть так всю игру. Это совершенно нормально.

Кроме того, в том же разговоре было сказано, что не следует надеяться на наличие кооперативного режима а-ля Ghost of Tsushima Legends на релизе, назначенном на 2 октября, и что традиционный японский музыкальный инструмент, сямисэн, значительно обогатит исследование и поможет в поисках ценных предметов.

В Ghost of Yotei не будет мультиплеерного режима - по крайней мере на релизе
Ghost of Yotei сделает ставку на разнообразие оружия, а не на стойки; музыка будет важной частью игры
29
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MagnanimousCecil

Чем чаще они открывают свой рот, тем меньше верится в успех этого проекта

10
UpcomingHansel

Это, как я понял, продолжении Призрака Цусимы?

Oshiro Mugen UpcomingHansel

Да, но сюжетно и локацией, ну кроме того что действие происходит в Японии, никак не связанны.

1
UpcomingHansel Oshiro Mugen

Спасибо! Понятно.

1
jax baron

а надо - 1 часть аж передушила этим, я даже забросил из за этого - и смешно было - что у тупого мангола копью бьёт быстрее чем ты со своим нано ножом.

4
sa1958

Что-то невообразимое наговорили.

2
llaann

Кто-то спрашивал их?

1
answerx32

Правильный подход и это добавит разнообразия в геймплей. Надеюсь что это не просто слова и у них получилось с реализацией.

Пользователь ВКонтакте

Они серьезно преподносят это как достижение? // Кейт Фостер

WerGC

а кто наказывает?

APTEM_L

В Цусиме тоже можно одной стойкой всё пройти, но это не означает что так проще