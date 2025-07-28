Ghost of Yotei не будет наказывать за использование одного типа оружия, утверждает Sucker Punch

Ghost of Yotei, несмотря на то что является сиквелом игры 2020 года Ghost of Tsushima, не станет проектом, в основе которого лежит принцип «больше того же самого». Разработчики извлекли урок из первой части и решили заменить систему стоек добавлением разнообразного оружия. Цель - не только внести разнообразие в поединки и сделать так, чтобы каждым оружием игрок сражался по-своему, но и стимулировать его к импровизации. В то же время новая система не будет обязательной.

В Sucker Punch заявили, что хотят дать игрокам как можно больше свободы. Как оказалось, такой подход распространяется и на сражения. В одном из интервью IGN творческий директор Нейт Фокс рассказал, что хотя наиболее оптимальным и эффективным способом игры является «жонглирование» оружием, в боях можно будет использовать и один вид оружия без страха понести наказание.

Игра будет настоятельно рекомендовать игрокам научиться переключать оружие, если это необходимо. Это самый эффективный способ проходить игру. Но, давайте посмотрим правде в глаза, людям иногда хочется играть так, как им больше всего нравится, и за это не будут наказывать. Хотите играть с двумя мечами в каждой руке, потому что это выглядит круто, - можете играть так всю игру. Это совершенно нормально.

Кроме того, в том же разговоре было сказано, что не следует надеяться на наличие кооперативного режима а-ля Ghost of Tsushima Legends на релизе, назначенном на 2 октября, и что традиционный японский музыкальный инструмент, сямисэн, значительно обогатит исследование и поможет в поисках ценных предметов.