ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.9 471 оценка

Ghost of Yotei не получила ни одной награды на TGA 2025 из 7 номинаций

monk70 monk70

Ghost of Yotei стала долгожданным продолжением Ghost of Tsushima. Игра также стала крупнейшим эксклюзивом PlayStation 2025 года, после успеха совершенно новой франшизы от Sucker Punch Productions.

Благодаря положительным отзывам критиков и впечатляющим продажам на старте, этот сиквел получил множество номинаций на The Game Awards 2025. К сожалению, Ghost of Yotei не получила ни одной награды на этом мероприятии.

Как показано на изображении, Ghost of Yotei получила в общей сложности 7 номинаций на The Game Awards 2025. В их число вошли номинации за сюжет, игровой дизайн, музыку и многое другое.

Игра не была номинирована на «Игру года», но многие всё же ожидали, что она получит хотя бы несколько наград. Однако, похоже, это не так, поскольку другие игры доминировали на церемонии The Game Awards 2025. В частности, Clair Obscur: Expedition 33 собрала множество наград.

Что касается Ghost of Yotei, то эта игра представляла собой хорошо продуманное продолжение Ghost of Tsushima. К сожалению, похоже, она мало чем выделялась на фоне таких фантастических игр, как Hollow Knight Silksong и Clair Obscur: Expedition 33, вышедших в этом году.

Конечно, это не первый случай, когда крупный блокбастер PlayStation уходит домой с пустыми руками на The Game Awards. В 2023 году Marvel’s Spider-Man 2 постигла похожая участь, не получив ни одной награды. Что иронично, она также была номинирована в 7 категориях и не получила ни одной награды, как и Ghost of Yotei.

Хотя сама PlayStation вряд ли сильно обеспокоена таким исходом, особенно учитывая, что Astro Bot получила награду «Игра года» в 2024 году, эта ситуация подчёркивает растущую усталость от блокбастеров от собственных студий Sony.

Возможно, игровому гиганту стоит попробовать больше экспериментальных игр, таких как Astro Bot, чтобы сохранить своё доминирующее положение в индустрии.

15
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
erkins007

Этому повесточному дну вообще было не место на expedition 33 awards

12
DezkQ

Ну тут заслужено

10
JackBV

Даже гoвноеды такое не проглотили.

10
ДаДжи

ты про кингдом cum?

7
JackBV ДаДжи

KCD2 отличная игра.

3
Legioner999

награды получили удобные западу игры

6
Сережаа

А эта повесточная шляпа чем не удобна?

4
ДаДжи

чем это инди студия,которая харкнула на АААшников с их богатыми инвесторами удобна западу?западу как раз таки была бы выгодна эта повесточная дриснятина

5
Авраам Линкольн

Ждём целый ворох новостей на тему, кто ещё не получил ни одной награды на ТГА:

Йотей - не получил ни одной награды на ТГА (уже есть);

Кингдом Кам 2 - не получил ни одной награды на ТГА;

Дез Срендинг 2 - не получил ни одной награды на ТГА;

Аутер Вордс 2 - не получил ни одной награды на ТГА;

Авовед - не получил ни одной награды на ТГА;

Таинтед Грейл - не получил ни одной награды на ТГА;

Вампир Маскарад 2 - не получил ни одной награды на ТГА;

Кронос - не получил ни одной награды на ТГА;

И десятки других игр, которые тоже не получили ни одной награды на ТГА. Автор у тебя просто бесконечная генерация новостей на эту тему! Берешь этот самый блог, меняешь название игры на другое и выпускаешь. Профит.

6
kotasha

Заслужено игра помойка, лучше бы к инфумос вернулись или к слаю а не дроч игре.

4
Feliskotta

Фемка на главной героине видимо оказалась не достаточно свободной и независимой))

4
Ziyter7

Зато она бы получила все награды на SHIT AWARD.

3
Snake Snaake Snaaaaaake

сорри, все награды там уже забрала твоя мамка

1
Пользователь ВКонтакте

блевотная фэнтази для школоло зато получит // Acraze Cherish

Summor Ner
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ