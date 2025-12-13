Ghost of Yotei не получила ни одной награды на TGA 2025 из 7 номинаций

Ghost of Yotei стала долгожданным продолжением Ghost of Tsushima. Игра также стала крупнейшим эксклюзивом PlayStation 2025 года, после успеха совершенно новой франшизы от Sucker Punch Productions.

Благодаря положительным отзывам критиков и впечатляющим продажам на старте, этот сиквел получил множество номинаций на The Game Awards 2025. К сожалению, Ghost of Yotei не получила ни одной награды на этом мероприятии.

Как показано на изображении, Ghost of Yotei получила в общей сложности 7 номинаций на The Game Awards 2025. В их число вошли номинации за сюжет, игровой дизайн, музыку и многое другое.

Игра не была номинирована на «Игру года», но многие всё же ожидали, что она получит хотя бы несколько наград. Однако, похоже, это не так, поскольку другие игры доминировали на церемонии The Game Awards 2025. В частности, Clair Obscur: Expedition 33 собрала множество наград.

Что касается Ghost of Yotei, то эта игра представляла собой хорошо продуманное продолжение Ghost of Tsushima. К сожалению, похоже, она мало чем выделялась на фоне таких фантастических игр, как Hollow Knight Silksong и Clair Obscur: Expedition 33, вышедших в этом году.

Конечно, это не первый случай, когда крупный блокбастер PlayStation уходит домой с пустыми руками на The Game Awards. В 2023 году Marvel’s Spider-Man 2 постигла похожая участь, не получив ни одной награды. Что иронично, она также была номинирована в 7 категориях и не получила ни одной награды, как и Ghost of Yotei.

Хотя сама PlayStation вряд ли сильно обеспокоена таким исходом, особенно учитывая, что Astro Bot получила награду «Игра года» в 2024 году, эта ситуация подчёркивает растущую усталость от блокбастеров от собственных студий Sony.

Возможно, игровому гиганту стоит попробовать больше экспериментальных игр, таких как Astro Bot, чтобы сохранить своё доминирующее положение в индустрии.