Ghost of Yotei не попала в топ-10 лучших игр PlayStation 2025 по версии Metacritic

Ghost of Yotei но не смогла достаточно впечатлить геймеров на фоне других великолепных релизов этого года. Игра от Sony даже не получила ни одной награды на церемонии The Game Awards 2025.

Sony назвала её «Игрой года» на собственной церемонии награждения, но многие геймеры и критики предпочитают ставить её на гораздо более низкую позицию. Поэтому единственный релиз от Sony не попал в топ-10 лучших игр PlayStation 2025 года по версии Metacritic.

Ghost of Yotei находится на 19-м месте в списке Metacritic из-за своей оценки 86, что неплохо, но не дотягивает до уровня многих других хитов 2025 года. Она обогнала только Silent Hill f, ещё одну хорошую игру, которую затмили многие другие.

В этом году на PlayStation не было других традиционных релизов от Sony. Несмотря на то, что издателем Death Stranding 2 выступила компания SIE, она не относится к играм от самой Sony, поскольку права на интеллектуальную собственность принадлежат Kojima Productions, которая работала над игрой независимо. Она заняла 7-е место в списке игр с самым высоким рейтингом.

В этом году доминировали многие небольшие AA-проекты и инди-игры, включая Expedition 33 с рейтингом 92 балла по Metacritic. Кроме того, Forza Horizon 5 для Xbox также находится на третьем месте благодаря своему высокому рейтингу.