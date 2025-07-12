Ghost of Yotei обещает самую большую свободу в истории Sucker Punch

Во время последней State of Play режиссеры Джейсон Коннелл и Нейт Фокс раскрыли новые подробности о Ghost of Yotei, следующем большом релизе от Sucker Punch. Главный посыл? Игра не будет торопить вас. Напротив, она предложит максимальную свободу, которая когда-либо встречалась в играх студии.
"Ghost of Yotei не будет заставлять вас следовать ритму. Мы хотим, чтобы вы исследовали в свое собственное время", - говорят разработчики. По их словам, игра "сосредоточена на свободе игрока больше, чем любой другой проект Sucker Punch". А если учесть, что карта будет самой большой из когда-либо созданных разработчиками, то посыл ясен: путешествие за вами.
Среди основных моментов, представленных в игре, - механика флешбэков, позволяющая заново пережить моменты из прошлого главной героини Ацу, включая травматические события, произошедшие до резни, устроенной группой, известной как Yotei Six. Цель - усилить эмоциональную связь с персонажем, пока мир открывается перед вашими глазами в буквальном смысле: с помощью подзорной трубы вы можете наблюдать за горизонтом, выбирать точку интереса и просто идти.
Чтобы система апгрейдов и управление ресурсами не стали обузой, Ghost of Yotei предлагает лагеря, где члены вашей группы - Волчьей стаи - собираются вместе, чтобы пообщаться, предложить апгрейды и продать уникальные предметы. Все происходит, не заставляя вас возвращаться в точку А: "Игра приходит к вам".
Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2 октября 2025 года и будет сопровождаться специальными аппаратными изданиями и тематическими аксессуарами для PlayStation. Похоже, что новое начинание Sucker Punch расширит не только карту, но и способ, которым вы переживете историю мести и открытий.
Игра за транса сразу скип. Ну уроды, я ждал продолжения истории Сакая, даже концовка об этом говорила, а-ля будет японский бетмен, а в итоге повесточно гуано!
Эти бараны не обучаемые
свобода играть за мужчину?? а не
И нигде её лицо не показывают :) всегда или спиной или под шляпой
сами же её/его взяли, а сейчас боятся отпугнуть людей...
Фух, чел, ну нельзя так) Спасибо, что она хоть в майке)
Лучше бы рот был закрыт.
Как Джоли сиськи себе отрезала?
Вылитый Барака из МК.
Бла, бла, бла, все одно и тоже пЫздат. На то она и пиар компания чтобы наивным лохам в уши/глаза ссать.
П.С. Как вам даунгрейд графики в Мафии, заЫб0к? А как все на постановочные тизеры надрачивали)
А тебе кто-то обещал что будет такая графика?
Если бы Сони хотела "усилить эмоциональную связь с персонажем",то не брала бы на роль оголтелую шизофеминистку.) Далеко не у всех получится ассоциировать себя с этим персонажем,даже рандомная,красивая японка справилась бы с этой задачей лучше,но в играх Сони больше нет красивых женских персонажей,все они похожи на трансов в париках,с квадратными жопами.О какой б...ъ свободе может идти речь,если игроку придётся всю игру терпеть главного героя?)
Так это минус. Как и самая большая карта. Это просто означает, что вы не захотели проработать цельную последовательную историю.
А наполнение мира то будет чем то интересным чтобы его исследовать? Цусима было годной игрой в целом, но только в рамках сюжетки, за ее пределами в мире было абсолютно нехер делать, я это понял в первые 3 часа игры, абсолютно унылый типичный опенворлд от Сони, то-же самое было в HZD. Тупо ранишь сюжетку и все, больше там нехрен исследовать.
Это как в ведьмаке? Закрыл все побочки, весь гвинт, все вопросики, апнул хайлвл, нашёл и скрафтил всё оружие и доспехи всех ведьмачьих школ, скрафтил все масла, настойки, бомбы, а там же ещё цири искать надо, точно). Это прорыв или таки рывок?
Это было задолго до ведьмака.
Тобишь в Infamos - свободы не было?