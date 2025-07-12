Ghost of Yotei обещает самую большую свободу в истории Sucker Punch

Во время последней State of Play режиссеры Джейсон Коннелл и Нейт Фокс раскрыли новые подробности о Ghost of Yotei, следующем большом релизе от Sucker Punch. Главный посыл? Игра не будет торопить вас. Напротив, она предложит максимальную свободу, которая когда-либо встречалась в играх студии.

"Ghost of Yotei не будет заставлять вас следовать ритму. Мы хотим, чтобы вы исследовали в свое собственное время", - говорят разработчики. По их словам, игра "сосредоточена на свободе игрока больше, чем любой другой проект Sucker Punch". А если учесть, что карта будет самой большой из когда-либо созданных разработчиками, то посыл ясен: путешествие за вами.

Среди основных моментов, представленных в игре, - механика флешбэков, позволяющая заново пережить моменты из прошлого главной героини Ацу, включая травматические события, произошедшие до резни, устроенной группой, известной как Yotei Six. Цель - усилить эмоциональную связь с персонажем, пока мир открывается перед вашими глазами в буквальном смысле: с помощью подзорной трубы вы можете наблюдать за горизонтом, выбирать точку интереса и просто идти.

Чтобы система апгрейдов и управление ресурсами не стали обузой, Ghost of Yotei предлагает лагеря, где члены вашей группы - Волчьей стаи - собираются вместе, чтобы пообщаться, предложить апгрейды и продать уникальные предметы. Все происходит, не заставляя вас возвращаться в точку А: "Игра приходит к вам".

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2 октября 2025 года и будет сопровождаться специальными аппаратными изданиями и тематическими аксессуарами для PlayStation. Похоже, что новое начинание Sucker Punch расширит не только карту, но и способ, которым вы переживете историю мести и открытий.