Ghost of Yotei очень хорошо продаётся на PS5, в то время как Saros показывает разочаровывающие результаты

Ghost of Yotei зарекомендовала себя как один из крупнейших эксклюзивов PS5 за последний год. По оценкам Alinea Analytics, игра разошлась тиражом в 4,8 миллиона копий на платформе и принесла почти 350 миллионов долларов дохода с момента своего эксклюзивного запуска в октябре.

Стоит отметить, что данные, собранные Alinea Analytics, являются оценками, основанными на собственной методологии компании, а не официальными данными, опубликованными Sony. Тем не менее, Эллиотт отмечает, что продажи Ghost of Yotei были увеличены благодаря грамотно применённой и своевременной стратегии скидок, которая помогла продлить коммерческий срок жизни игры после запуска.

Отчёт Эллиотта не ограничивается Ghost of Yotei. Он охватывает основные релизы PS5 от внутренних студий за последний год, и общая картина довольно разнообразна. Например, MLB The Show 26, как сообщается, показывает худшие результаты по сравнению со своим предшественником.

Наиболее тревожным случаем, по мнению Эллиотта, является случай с Saros. Аналитик считает, что игра вряд ли достигнет точки безубыточности, даже с учётом будущих скидок. Marathon — ещё одна игра, которая, по сообщениям, не смогла закрепиться на консоли.

По оценкам, продажи PS5 значительно отстали от ожиданий, и результаты на ПК, которые не включены в исследование Alinea, частично компенсируют этот недостаток.

God of War: Sons of Sparta, разработанная небольшой инди-командой, может окупиться именно благодаря более низким производственным затратам. Эллиотт прогнозирует выручку от этой игры в размере около 4 миллионов долларов США.